Google ha admès problemes en els resultats de cerques en "llengues concretes" i ha assegurat que està "investigant solucions" per esmenar-ho en un missatge escrit en català al seu compte de Twitter. "Entenem la preocupació dels que busqueu resultats en una llengua concreta", ha assegurat la multinacional. Google s'ha pronunciat coincidint amb una campanya engegada a les xarxes socials que reclama que no es penalitzi la versió catalana dels resultats. L'empresa ha assegurat que corregir aquestes incidències "requereix temps" per assegurar-se que el buscador funcioni "de manera perfecta". "És una prioritat abordar-ho", ha indicat el gegant nord-americà en un comunicat publicat aquest dimecres, aquest cop, en anglès.

Així mateix, la multinacional ha defensat que no s'ha fet cap canvi recent en els sistemes que determinen els resultats en funció de la llengua i ha apuntat a la possibilitat que l'indexació de continguts en diverses llengües a la versió catalana puguin confondre el buscador. "Poden sorgir incidències quan indexem contingut multilingüe i no s'indiqui quina versió hem de mostrar", ha defensat Google en un fil de tweets. La multinacional ha afegit que està investigant els potencials problemes en el disseny dels seus sistemes per poder efectuar millores. Un problema que fa temps que s'arrossega Si bé l'empresa ha reconegut el problema dimecres, activistes per la llengua catalana asseguren que es tracta d'un problema que fa temps que s'arrossega i que ha anat a pitjor recentment. "Fa més d'un any que veiem alguns símptomes d'això, i ara empitjora", ha dit Xavier Dengra, activista a les xarxes i viquipedista, a Catalan News. Una declaració compartida per Pere Orga, col·laborador de Softcatalà, ONG que promou la llengua a través de les noves tecnologies, que assegura que els resultats de les pàgines catalanes al cercador de Google se situen per sota de les versions en castellà des de fa mesos. "Crec que va ser a mitjans o finals de setembre quan vam notar, sobretot si el web era multilingüe", ha dit. De fet, els activistes creuen que es mostren resultats diferents en les cerques exactes utilitzant la mateixa configuració d'idioma i les mateixes paraules clau. La marginació del català al buscador provoca que les empreses que han invertit per tenir webs en català tinguin una reducció de visitants, afirma Dengra. I tot i que tots els atacs s'han dirigit principalment al cercador d'Alphabet, ja que és el més popular, "altres cercadors tenen problemes similars", segons Orga. De moment, cap evidència sòlida pot indicar si es tracta "d'un (moviment) netament polític o és només l'algoritme que s'ha equivocat bastant", ha afirmat Dengra.