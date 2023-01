El 27 de febrer, Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat tornaran a convertir-se en capitals mundials de la tecnologia. I és que aquell dia començarà una nova edició del Mobile World Congress (MWC).

En anteriors edicions, la prestigiosa fira tecnològica ha acollit les xerrades de titans de la indústria com Elon Musk, cap de Twitter, Tesla i SpaceX, i Mark Zuckerberg, creador de Facebook i líder de Meta, el rei de les xarxes socials. Aquest any, com l’anterior, el Mobile no comptarà amb la presència de personalitats tan mediàtiques, però sí que seran presents grans noms del sector.

El MWC del 2023 comptarà amb la participació de personalitats d’àmbits molt diferents. Així, seran presents sectors tan diversos com la telefonia, la diplomàcia digital, les telecomunicacions, les finances, els videojocs, la sanitat, la realitat virtual, el blockchain, la computació al núvol, la consultoria i fins i tot la fabricació de tecnologia armamentística.

Grans noms

Entre els alts directius que compartiran els seus coneixements i novetats al MWC destaquen noms com José María Álvarez-Pallete, director executiu i president de Telefónica, a més de president del consell d’administració de GSMA, organitzadora del congrés. En el camp de les ‘telecos’,també hi haurà els directors generals d’Orange, Christel Heydemann; de Nokia, Pekka Lundmark; de Deutsche Telekom, Tim Hoettges; d’Ericsson, Börje Ekholm i de Telstra, Vicki Brady.

Al Mobile també seran presents els màxims dirigents d’empreses com el gegant armamentístic nord-americà Lockheed Martin i les consultores EY i McKinsey & Company, així com alts càrrecs de companyies com Amazon Web Services, Vodafone, AT&T i ZTE.

En l’àmbit de la governança digital, el MWC comptarà amb la presència de Doreen Bogdan-Martin, acabada d’elegir com a secretària general de l’UIT, l’organisme de les Nacions Unides que regula les telecomunicacions globals.