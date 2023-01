L'streamer manresà Jordi Carrillo (Jordi Wild) segueix engruixint la seva cartera de reconeixements. Aquest diumenge, a Mèxic, en va sumar un de nou, el de Millor Talk Show de l'Any, atorgat durant la gala dels premis Esland, un gran esdeveniment anual per a creadors de continguts digitals d'Espanya, Amèrica Llatina i Andorra i que enguany van tenir com a principal protagonista Ibai Llanos (Millor Streamer i Millor Esdeveniment de l'Any).

Carrillo va rebre el guardó pel seu The Wild Project, el pòdcast que durant el 2022 va tornar a ser, per segon any consecutiu, el més escoltat d'Espanya a Spotify. Només en aquesta plataforma, el bagenc té 3 milions de subscriptors, xifra tot i així, lluny dels 14 milions de seguidors que té a Youtube. Per davant del seu micròfon, han desfilat els darrers mesos personatges com l'exblaugrana Gerard Piqué, el president d'ERC Oriol Junqueras o l'escriptor Pedro Baños, entre molts altres.

Fundats l'any passat pel murcià David Cánovas (TheGrefg), la primera edició dels Esland va tenir lloc al Palau de la Música Catalana de Barcelona. En la segona, però, els premis es van celebrar a l'altre costat de l'Atlàntic, a l'Auditori Nacional de Ciutat de Mèxic que era ple tant a dins com a fora, on es va desplegar una rebuda a l'estil Oscars. Els guanyadors van ser escollits per un jurat professional i pel vot online de més de 2,5 milions de persones.

Tots els premiats als ESLAND 2023