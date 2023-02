La irrupció de sistemes d'intel·ligència artificial per escriure textos amenaça de sacsejar els fonaments dels drets d'autor, encara que ningú no podria "registrar com a seu ni lucrar-se" amb un llibre fet per ChatGPT3 perquè "no hi ha esforç creatiu en això", segons l'advocat José María Anguiano.

En una entrevista amb EFE, Anguiano, lletrat expert en drets d'autor i intel·ligència artificial (IA), explica que la legislació espanyola actual ho prohibeix i que es tracta d'una qüestió de política normativa: "Les lleis de propietat intel·lectual són per fomentar la creativitat. No podem incentivar creacions en què no hi ha esforç o quan no fas una aportació", assegura.

De la mateixa manera, Anguiano assegura que un text o producte sorgit d'una IA tampoc no es pot registrar a nom del programari que l'hagi generat "perquè les màquines no tenen personalitat jurídica, no poden ser titulars de drets ni deures".

Tampoc l'enginyer que ha dissenyat la intel·ligència artificial no pot atribuir-se l'autoria d'una cosa creada per ella, segons explica Anguiano, "perquè no hi ha prou intervenció humana".

De fet, sosté que aquestes creacions no poden ser registrades ni comercialitzades per ningú: "Les creacions de qualsevol intel·ligència artificial no les pot registrar com a propietat ni la màquina, ni el creador de la màquina, ni el que ha donat les instruccions a la màquina. Aquests productes passen al domini públic", assevera el reconegut jurista.

L'advocat, soci del prestigiós bufet d'advocats Garrigues i especialitzat en qüestions de propietat intel·lectual i tecnologia des de fa més de 25 anys, ha realitzat un informe sobre els reptes que la intel·ligència artificial suposa per als drets de propietat intel·lectual i ha analitzat la situació a diferents països.

El dilema de thaler

Anguiano il·lustra la situació d'impossibilitat de registrar o comercialitzar una creació feta per una intel·ligència artificial mitjançant el cas del doctor Thaler.

El doctor nord-americà Stepen Thaler va crear fa alguns anys un sistema d'intel·ligència artificial anomenat DABUS ('device and method for the autonomous bootstrapping of unified sentience') que crea invencions sense cap intervenció humana: "No cal donar-li instruccions, només encendre'l. Ella sola va generant invents", diu Anguiano.

El 2018 Thaler va intentar patentar a diversos països dues creacions generades per DABUS: un contenidor de menjar que utilitza tecnologia avançada per adaptar-se a la forma del contingut i un dispositiu mèdic per millorar l'atenció òptica de l'ull.

"Thaler ha intentat registrar aquestes patents als Estats Units, a la Unió Europea i a 15 països més. I a tots els ho han denegat dient-li que no hi ha prou intervenció humana en la creació", explica Anguiano, que afegeix: "Ha recorregut aquestes decisions, però si les perd, les invencions de DABUS passaran a domini públic".

Per la mateixa regla de tres, Anguiano afirma que Open AI, el desenvolupador de la intel·ligència artificial ChatGPT, no podria patentar res que hagi generat el programari ni l'usuari que li dona instruccions perquè generi un text.

"Els creadors no estan gaire contents"

Un altre dels problemes que ha portat l'arribada de la intel·ligència artificial és que aquestes, per poder generar textos, imatges o qualsevol altra creació, necessiten alimentar-se d'altres textos, imatges i idees per detectar patrons i poder-los reproduir, cosa que porta els desenvolupadors d'aquests programari a "nodrir" les IA amb tot tipus de productes que pertanyen a d'altres autors.

Un no pot reproduir o comercialitzar un producte que estigui protegit, però, el pot utilitzar com a "inspiració" perquè una màquina generi altres creacions seguint aquests patrons?.

"Als Estats Units alguns creadors ja han demandat per això i els tribunals estan resolent a favor de les màquines, permetent que s'alimentin amb aquests productes, al·legant que és el mateix que si una persona s'inspira en una obra llegint-la", explica Anguiano, que matisa que "els autors no estan gaire contents amb la situació". A Europa, segons l'advocat, els tribunals s'estan pronunciant en la mateixa direcció.

Una nova pel·lícula basada en Harry Potter

Anguiano afegeix que, malgrat la negativa general a permetre que algú registri una creació d'una IA, el Regne Unit està a punt d'aprovar una llei que sí que ho permetrà i que també obre la porta a l'ús comercial d'aquests productes.

"Si això s'aprova, podries alimentar una IA amb els llibres de Harry Potter i que creés un guió d'una pel·lícula basat en els mateixos patrons i trames, encara que sense fer servir els mateixos noms ni personatges, i podries comercialitzar-la".

Amb tot, l'advocat considera que l'arribada de la intel·ligència artificial farà "trontollar els fonaments jurídics" del sistema de drets d'autor i fa un pronòstic per als propers anys en aquest terreny judicial: "Hi haurà molta guerra"