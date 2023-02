Acostumada a operar a les ombres, NSO, l’empresa desenvolupadora de Pegasus, el ‘software’ espia utilitzat únicament per governs i serveis d’intel·ligència, ha tornat a col·locar-se en el focus. El suposat pirateig del telèfon mòbil de més de 60 polítics, advocats i activistes de l’independentisme català ha posat en dubte l’ambiciós missatge amb què la companyia de ciberintel·ligència israeliana es presenta a la seva pàgina web: «Creem tecnologia per ajudar les agències governamentals a investigar el crim i el terrorisme per salvar milers de vides a tot el món».

De l’empresa sabem no obstant que, entre altres coses, ha sigut vinculada amb l’assassinat del dissident saudita Jamal Kashoggi i que ha sigut denunciada per WhatsApp i Facebook en virtut de la llei d’abús i frau informàtic dels Estats Units, però, ¿qui està al darrere d’NSO Group? ¿Qui va crear Pegasus? Niv Carmi, el tècnic Niv Carmi és un exagent del Mossad, una de les agències d’intel·ligència i antiterrorisme israelianes. Va ser l’últim en unir-se al trio les inicials del qual van donar nom a l’empresa (NSO) i el responsable de desenvolupar la part tècnica, és a dir, la que va possibilitar que Pegasus fos cada vegada més efectiva a l’hora de piratejar telèfons mòbils, arribant fins i tot a poder activar el micròfon i la càmera del dispositiu de forma remota. Els seus contactes militars van ajudar la companyia, a més, a créixer dins del sector, però va acabar abandonant el projecte. Shalev Hulio, el CEO Shalev Hulio té 39 anys, és el CEO d’NSO Group i un excomandant del comandament de Defensa Civil de l’IDF, les Forces de Defensa d’Israel, en què va tenir un paper destacat en la contenció de la segona intifada. Finalitzat el seu servei militar, Hulio va estudiar Dret i va fundar amb el seu amic de l’institut Omri Lavie una empresa anomenada CommuniTake, un projecte que pretenia millorar la capacitat d’actualització dels telèfons mòbils. Després del seu fracàs, i un petit període d’inactivitat, va fundar NSO Group. Omri Lavie, l’ex número dos Mogut per la passió per la tecnologia que compartia des de l’institut amb el seu amic Shalev, Omri Lavie es va unir a la fundació d’NSO després de fracassar la seva primera aventura empresarial en la crisi financera del 2008. En el període entre el tancament de la seva companyia i l’arrencada d’NSO, Omri va arribar fins i tot a vendre telèfons mòbils en un centre comercial, però mai va perdre de vista la seva intenció d’emprendre. Malgrat que ja no continua formant part del dia a dia de l’empresa, continua sent part de la junta d’accionistes.