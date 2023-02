Al principi del segle XXI han aparegut les denominades xarxes socials, basades en usuaris que interaccionen entre ells, són usuaris enllaçats entre si.

L’any 2004 neix la xarxa social per excel·lència, Facebook, plataforma on es comparteix tota mena de continguts digitals. Entre els seus creadors hi havia l’estudiant Mark Zuckerberg i tres companys més. Havia de ser una xarxa social per a estudiants de la seva universitat, però actualment té prop de 3.000 milions d’usuaris actius. Què ha comportat aquest desorbitat canvi? Doncs que avui dia els espais per compartir continguts i mantenir el contacte amb les nostres amistats siguin en gran manera les xarxes socials que han substituït les trobades en espais lliures al carrer, sales de reunions, grups per comentar l’actualitat que passa a l’entorn i, en moltes ocasions, fins i tot substitueixen el temps dedicat a la pràctica de l’esport . Les plataformes digitals són gratuïtes per als usuaris, fet que contrasta amb les immenses fortunes dels seus propietaris. L’evidència és que, si com a consumidors «aparentment» no paguem el servei, és que nosaltres som el producte que venen. Com sabem, dels usuaris se’n busca les dades (big data) i la informació que es genera en aquestes xarxes. Com definia el diari anglès The Economist el 2017, «el recurs més valuós ja no és el petroli, sinó la informació, les dades»

El metavers

El metavers és essencialment una nova versió d’Internet, i tot el seu desenvolupament és, de moment, més abstracte que concret.

La seva aplicació comercial i la seva viabilitat tecnològica són recents, i com a extensió del món real que és, per entendre-ho ens basarem en els conceptes de realitat virtual (RV- més estesa als videojocs) i de realitat augmentada (RA- més orientada al món laboral).

Per gaudir de la realitat virtual i ubicar-se en un lloc totalment immersiu cal disposar d’unes ulleres/mòbils de realitat virtual que ens permeten submergir-nos en el metavers per mitjà d’uns sensors que registraran els nostres moviments físics perquè el nostre avatar, dins d’aquest metavers, faci exactament el mateix que indiquem nosaltres. És la forma de submergir-nos en vídeos gravats en 360 graus o en videojocs, de tal forma que, si es fa un vídeo gravat en primera persona, en moure el cap nosaltres, també es mourà el cap del personatge que és el vídeo.

Una de les ulleres de realitat virtual més utilitzades avui dia són les Oculus Quest 2, donades les característiques i opcions que ofereix. S’han de connectar les ulleres al mòbil que disposi de l’app d’Oculus 2 i és essencial que ulleres i mòbil estiguin connectats a la mateixa xarxa wifi. Les ulleres de realitat augmentada combinen aspectes dels dos mons, tant el digital com el físic. Ens permeten visualitzar el nostre entorn real amb l’afegit de veure sobreposat i tridimensionalment informació destacada a tot el que ens envolta. És a dir, aquestes ulleres tenen la capacitat d’integrar elements virtuals (com pot ser el mateix holograma de la persona amb qui estem parlant) en l’entorn real que estem veient.

Si anem pel carrer i veiem una estàtua que ens sembla interessant, simplement ens parem a prop i les ulleres mostren la informació més rellevant d’aquesta figura.

Un dels atributs (avantatges) del metavers és que ens permetrà treballar en un entorn molt més proper a la realitat (sense sortir de casa), a més de permetre accedir a tecnologia que difícilment podríem aconseguir pels mètodes tradicionals. Si amb els mètodes actuals volem disposar de diverses pantalles a la nostra oficina a casa, televisors, tauletes digitals, etc., hem de fer una forta inversió; en canvi, amb l’ajut del metavers i de la realitat virtual, podem disposar-ne amb un set d’ulleres com Oculus Quest 2, de més assequible adquisició.

En la presentació del metavers, Mark Zuckerberg deia coses com aquestes: «La nostra nova empresa es diu META i la nostra missió segueix sent la mateixa: acostar les persones entre si. Continuarem sent una empresa que dissenya tecnologia per a la gent. Nosaltres creem tecnologia perquè les persones es relacionin entre si. Altres empreses del sector es dediquen a la relació entre persones i la tecnologia..., informació, notícies, pel·lícules, música, botigues…, de tot menys el més important, altres persones. Però ara ens guia un nou propòsit, que és ajudar a construir el metavers. Des d’ara, el primer per a nosaltres és que se’ns conegui com una empresa del metavers, no de Facebook.

La paraula «Meta» ve del grec i significa «més enllà de» perquè el futur anirà més enllà del que podem imaginar».

Actualment, a través d’Internet i de les xarxes i comunitats virtuals ja interactuem amb més persones de manera virtual que de forma física. Doncs el metavers seria un pas més per estrènyer el món físic i el virtual barrejant-los tots dos en un nou univers.

El metavers pot oferir el proper gran salt en l’evolució d’Internet, però també podria quedar en no-res si fracassa. Actualment, sols es creen les infraestructures i primers conceptes que portin a un futur on hi hagi els dispositius capaços de portar-nos-hi; és més concepte que no pas realitat a la qual puguem connectar-nos avui dia.

Aplicacions pràctiques del metavers

Segons la visió de Facebook, s’espera del metavers que pugui oferir tantes oportunitats com a món virtual com al món físic real. Reunions de treball on els assistents comparteixen una oficina virtual connectada des de casa, on la resta de persones tan sols veuen el teu avatar, el teu personatge virtual.

Crear els nostres propis negocis, mentre els avatars virtuals d’altres persones ens poden oferir els seus productes de la botiga, comprar roba virtual, fins i tot un cotxe o un apartament virtual.

Crear llocs de treball i activar la seva pròpia economia del metavers, com poden ser monedes virtuals per comprar amb els nostres diners reals. Permetrà interactuar amb la família i amics que físicament es troben lluny i podrà ser d’una forma realista, mirar-nos els nostres ulls virtuals i les nostres gesticulacions produïdes pels sensors del casc de realitat virtual que portem; parlar tot passejant per mons virtuals des de la llunyania, des de qualsevol lloc i tantes altres.

Els avatars

En els metaversos, els humans interactuen socialment i econòmicament com a icones o avatars. Un avatar és un personatge tridimensional personalitzat que s’ha de crear per accedir al metavers i que és la interfície a través de la qual s’interactua amb la resta de persones. Cada un dels usuaris ha de crear el seu propi avatar, dissenyat tan proper com sigui possible a la seva personalitat i aparença del món real, a fi de reproduir el nostre aspecte real a través de la caricatura.

En definitiva, el metavers es refereix a un univers virtual alternatiu on els usuaris «viuen» a través d’avatars digitals. És una forma de connectar amb persones de diferents llocs i plataformes, tan sols amb l’ajut d’unes ulleres de realitat virtual, com les Oculus Quest 2. Això suggereix essencialment que el metavers és una nova versió d’Internet, capaç de revolucionar la forma que tenim de treballar, comunicar-nos, consumir, fer negocis i molt més.

Es considera que més del 90% del metavers s’utilitzarà per a l’oci i que mourà molts diners i molts professionals, pot suposar un negoci de 800.000 a 900.000 milions d’euros anuals a mitjans de la dècada del 2020.

Crear el nostre propi avatar virtual en el metavers?

Tenim aquesta possibilitat, a partir de diverses plataformes, una d’elles accedint al lloc web de «Ready Player Me», on es poden crear avatars gratuïts de cos complet en 3D. Cal clicar a «crear avatar», seleccionar el tipus de cos que desitges i carregar-hi una foto. En principi l’avatar que creem s’assemblarà a la nostra persona física, però tenim la possibilitat de modificar trets personals com són el color de la pell, forma dels ulls o nas, i també tipus de roba, pentinat, barba i posar accessoris que creguem d’interès, com ulleres, collarets, anells, etc.

Altres plataformes, com Instagram, Facebook i TikTok, també permeten crear el nostre propi avatar.

L’equip d’ulleres i controladors tàctils

Un casc de realitat virtual consisteix en sensors per rastrejar el camp de visió i dues pantalles que brinden una visualització estereoscòpica. A mesura que es mou el cap, els sensors ho compensaran alterant el camp de visió simulat de la pantalla. Això dona la capacitat de mirar al voltant de la realitat virtual. Els auriculars de realitat virtual (RV) sovint incorporen so estèreo, giroscopis, acceleròmetres, magnetòmetres i sistemes de llum estructurada. Com més precisa sigui la simulació dels auriculars, més potència de processament necessitarà. Els cascos de realitat virtual menys costosos i immersius podrien simplement utilitzar un telèfon intel·ligent. Però els models més avançats requereixen un PC i el poder de processament d’una targeta gràfica d’alta gamma.

Si es pretén utilitzar la RA (realitat augmentada), s’ha de tenir en compte que és una tecnologia similar però força diferent. La RV ens situa en un món nou, però la RA superposa el món digital al físic estàndard. Actualment, les aplicacions per a telèfons intel·ligents són la forma més popular i econòmica d’usar la realitat augmentada.

Els rastrejadors i els controladors manuals t’ajuden a interactuar amb el món digital.

El primer programa de ràdio al metavers

El gener del 2022, el Govern de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona, va anunciar el llançament del primer metavers català, el CatVers, un espai digital immersiu obert, desenvolupat pel Centre Blockchain de Catalunya (CBCAT). La blockchain és la plataforma sobre la qual convergiran altres tecnologies de nova generació i que farà possible una transformació digital àgil i completa.

El maig passat, el CBCAT va crear un entorn virtual, un metavers, dins els actes de Fira de Girona, seu de la fira catalana de blockchain, on reproduïa l’estudi de Catalunya Ràdio amb escenari inclòs per a actuacions musicals. Es pot veure al canal de Catalunya Ràdio a Youtube.

La presentadora de Catalunya Ràdio, Marta Dinarès, a Girona, i el cantant Marc Parrot a Barcelona, tots dos estaven junts, a través dels seus avatars, en l’entorn virtual creat a tal efecte.