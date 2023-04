Una terrassa de Madrid amb un espectacular 'Skyline' de la capital ha estat el singular escenari on Honor ha presentat un producte també singular: el Magic5 Pro, un dispositiu de gran bellesa estètica i prestacions tan avançades que són gairebé màgia (potser per això el seu nom). L'esdeveniment, que ha reunit periodistes de la premsa nacional, ha servit per anunciar el tret de sortida al mercat del Magic5 Pro, un telèfon intel•ligent de gamma prèmium que corona l'equilibrat catàleg de productes Honor.

El gran Magic5 Pro, no estava sol. L’han flanquejat dos models representatius del que la firma busca oferir al consumidor en termes d'experiència d'ús satisfactòria: el plegable model VS i el Magic5 Lite un germà petit que genera un bon èxit de vendes al mercat internacional.

Així és el Magic5 Pro

Honor Magic5 Pro és un dispositiu vaixell insígnia per a la companyia, molt esperat, que ja es va anunciar al Mobile WorldCongress 2023. És membre de la família Magic5 Series i amb ell ofereix avenços d'última generació en disseny, pantalla, fotografia i rendiment.

Segons ha informat la companyia, amb el disseny s'ha volgut retre homenatge a Antoni Gaudí, presenta bisells simètrics de doble curvatura ultraestrets a banda i banda i un disseny de triple càmera en forma de roda estrellada al centre de la coberta del darrere. Aquesta disposició combina corbes suaus amb la inspiració de l'arquitectura moderna, demostrant harmonia entre l'art i la tecnologia.

El dispositiu pesa 219 g, té un gruix de 8,77 mm i ve amb resistència IP68 per a una protecció eficaç contra la pols, la pluja i l'aigua.

Una pantalla brillant

El dispositiu està dotat d'una pantalla flotant exclusiva de quatre corbes LTPO de 6,81 polzades que proporciona una experiència de visualització envoltant per navegar, jugar o llegir. Equipat amb una nova tecnologia de millora de la luminància de la pantalla, ofereix nivells màxims de brillantor HDR de fins a 1800 nits, per gestionar imatges clares sota la llum del sol. En implementar el calibratge de luminància dual per a una brillantor de pantalla típica de 120 nits en interiors i 800 nits en exteriors, aquest dispositiu presenta la millor precisió de color de pantalla del sector actualment, segons dades d’Honor.

Qualitats del processador

Integra un Chipset de Pantalla Discreta per millorar la qualitat de les imatges en moviment, i ofereix un efecte d'alt rang dinàmic (HDR) sempre actiu per millorar la qualitat del vídeo; el chipset proporciona una freqüència més gran de fotogrames amb menys consum d'energia per una experiència de joc fluida i perllongada. Certificat amb HDR10+ i IMAX Enhanced, permet veure vídeos i pel•lícules amb una qualitat optimitzada.

Valors afegits

Per alleujar la fatiga ocular, el nou vaixell insígnia de la companyia suma la tecnologia Eye-care de baixa emissió de llum blava, certificada per TÜV Rheinland, i una atenuació dinàmica que simula la llum natural. Altres característiques per al confort ocular inclouen la pantalla nocturna Circadian Night Display que millora la qualitat del son amb una certificació TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification pionera en el sector, amb tecnologia d'atenuació PWM (Pulse Width Modulation) de 2160 Hz per minimitzar el parpelleig de la pantalla, per cuidar aquells que passen llargues hores davant del telèfon intel•ligent.

Una càmera fora de sèrie

El dispositiu ofereix una experiència fotogràfica poc comuna basada en un sistema de triple càmera principal que inclou una panoràmica de 50 MP, una altra ultra panoràmica de 50 MP i una càmera teleobjectiu de 50 MP. Amb un sensor més gran i una obertura més gran, aporta un alt rendiment de detecció de llum per fer fotos d'alta definició amb detalls refinats, sense importar les condicions d'il•luminació.

Tecnologies avançades

Compta amb una nova tecnologia Ultra Fusion Computacional Optics, un algorisme òptic computacional que complementa el sistema de la càmera i millora de manera molt notable la claredat de la imatge amb un zoom de 3,5x-100x.

Equipat amb un nou motor d'imatge, estrena un algorisme de captura en mil•lisegons que permet la presa d'escenes complexes amb velocitat i claredat fins al punt, com afirmen responsables d'Honor, de disparar just al mil•lisegon en què tota la família té els ulls oberts. Els usuaris també poden capturar escenes poc il•luminades amb claredat i alta velocitat mitjançant les capacitats de SuperNightCapture (Mode Nit).

També cal destacar l'AI MotionSensingCapture, una funcionalitat capaç de detectar automàticament el punt més alt d'un salt o el millor moment d'una cursa, per exemple, i copsar el fotograma precís en ultraalta definició. Per posar a prova aquesta tecnologia, la companyia ha col•laborat amb GuinessWorld Records per intentar fer la foto precisa d'un intent oficial de rècord mundial per al mat entre les cames més alt del món en bàsquet. Gràcies a l’avenç impulsat per IA, el Magic5 Pro pot atrapar moments i fotogrames molt concrets, amb precisió.

En aquest escenari, el conjunt de la sèrie Magic5 està pensat perquè els creadors de contingut puguin produir vídeos de qualitat, fins i tot a nivell cinematogràfic, incorporant IMAX Enhanced Movie Master.

Tipologia del processador

Impulsat per la darrera plataforma mòbil Snapdragon 8 Gen 2, ofereix un rendiment que millora la productivitat i l'entreteniment. Les xifres que ofereix la companyia són molt destacades ja que amb la primera arquitectura d’antena independent WI-FI i Bluetooth de la indústria, es millora el rendiment WI-FI en un 200% i redueix la latència WI-FI simultàniament, en comparació amb el disseny d’antena tradicional, oferint flexibilitat i mobilitat per treballar i en actuacions relacionades amb el joc.

Amb 66 W de càrrega per cable i 50 W de càrrega sense fil SuperCharge compta amb una bateria de 5100 mAh per a un dia complet d’ús ininterromput.

Sistema operatiu

Integra l'última versió de MagicOS 7.1 basada en Android 13, cosa que afegeix una sèrie de funcions intel•ligents, com MagicRing, per a la col•laboració multidispositiu i Magic Text per al reconeixement intel•ligent de text, per augmentar la productivitat.

Per optimitzar el rendiment dels jocs, MagicOS 7.1 també incorpora una GPU Turbo X millorada amb una velocitat de fotogrames més alta. Es caracteritza per un consum d'energia menor, però sense disminuir la qualitat de joc amb un funcionament gràfic fluid. En utilitzar UFS 4.0 per a la memòria flaix, inclou velocitats d’emmagatzematge de fins a 4000Mbps, una millora del 100% respecte a UFS 3.1. A més, el dispositiu adopta la darrera memòria dinàmica d'accés aleatori (DRAM) LPDDR5X, cosa que permet recuperar dades d'emmagatzematge amb rapidesa.

Aspectes de privadesa

Magic5 Pro incorpora el sistema de seguretat Dual-TEE desenvolupat de manera conjunta amb Qualcomm, que ofereix protecció a nivell de maquinari per a les dades d'usuari. Equipat amb un Discrete Security Chipset, proporciona seguretat per a contrasenyes i dades biomètriques com la identificació facial i les empremtes dactilars.

Millores afegides

El nou smartphone introdueix una tecnologia de control de l'espai en relació amb l'energia acústica (Sound Energy Spatial Control Technology), que genera ones sonores oposades per controlar la fuita de so en les trucades. Millora en un 100% el seu volum per a una comunicació més clara. AI Privacy Call 2.0 garanteix que, fins i tot si l'usuari es troba en un entorn concorregut però silenciós, com un ascensor, les persones que són a prop gairebé captaran la veu de la persona que truca.

Preus

Honor Magic5 Pro arriba en dos colors: negre i verd. El preu és de 1.199€, però fins al 3 de maig i com a oferta de llançament es pot aconseguir amb 100€ de descompte, 6 mesos de garantia de protecció de pantalla, més la possibilitat d'obtenir qualsevol d'aquests productes de la marca per 1€ més: Watch GS 3 ClassicGold, Earbuds 3 Pro, o Pad X8.