El Parlament Europeu està actualitzant-se en tecnologia i modificant la legislació per a, en principi, beneficiar l’usuari. I ha aprovat durant el mes de juny una nova llei per «al disseny, la producció i la gestió de residus de tota mena de piles» i que afecta les bateries dels telèfons.

Aprovada 587 vots a favor, nou en contra i 20 abstencions, defensen que les bateries portàtils de mòbils i electrodomèstics puguin ser extretes i substituïdes pels propietaris, i així evitar que en comprin un de nou cada tres anys.

Una vegada s’ha arribat a un acord per a la llei després de la votació al Ple, ara el Consell l’haurà de formalitzar en un text abans que es publiqui de manera oficial al Diari de la UE i pugui ser una realitat.

«Per primera vegada, tenim una legislació sobre economia circular que inclou tot el cicle de vida d’un producte, un enfocament que és bo tant per al medi ambient com per a l’economia», ha afirmat Achille Variati, diputat al Parlament Europeu. «Hem acordat mesures que beneficien enormement els consumidors: les piles funcionaran bé, seran més segures i més fàcils de retirar», ha conclòs.