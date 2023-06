Aquesta setmana Google ha anunciat que a partir d'ara els usuaris de Google Wallet podran començar a pagar a través d'un codi QR. Aquesta nova opció, de moment, només es podrà a utilitzar per als usuaris de Brasil, país en el qual es va presentar el projecte. Coneix com funcionarà aquest nou mètode de pagament.

Brasil és un país on els pagaments digitals estan a l'ordre del dia, tot i que, només un 25% utilitza el mètode de pagament per aproximació amb el mòvil, per això s'ha buscat un sistema amb una doble seguretat. Aquest mètode s'ha desenvolupat allà, perquè els desenvolupadors eren enginyers del país. En uns mesos podrem trobar aquest nou sistema de pagament integrat a Google Wallet als telèfons amb sistema Android.

Com funciona aquest nou sistema

Una dada molt important és que per utilitzar Google Wallet hauràs de tenir les teves targetes bancàries registrades amb totes les dades necessàries, si no, no podràs fer-ne ús! Seguidament, hauràs d'anar a comprar al local que més t'interessi i la botiga t'haurà de facilitar un codi QR.

Com accedir al codi QR des de Google Wallet

Hauràs d'obrir l'aplicació i obrir la càmera que té, per tal de poder escanejar el codi QR que et facilitarà la botiga per poder fer efectiu el pagament de la compra. Finalment, per verificar la compra se't demanarà que desbloquegis el telèfon mòbil, d'aquesta manera es garanteix una major seguretat si el mòbil cau en males mans o si hi ha qualsevol descuit per part de l'usuari responsable del mòbil.