L'Aràbia Saudita vol controlar la intel·ligència artificial

Cada vegada tenim més clar que la intel·ligència artificial acabarà rodejant-nos. Primer va ser l'ordinador i els seus softwares, després la Internet, els seus cercadors i pàgines web, seguidament les xarxes socials (les quals ens estan fent molt mal, tant com s'aprecia en diversos aspectes del nostre dia a dia) i, ara, la intel·ligència artificial. Tenir el control d'aquestes tecnologies vol dir controlar i canviar la societat, la política, l'educació, etc. Ara, Aràbia Saudita ha decidit apostar per la IA i crear un fons amb fins a 40.000 milions de dòlars, segons han filtrat fonts internes a 'The New York Times'.

El control de les ments i les persones està en la tecnologia

Les xarxes socials mantenen un control sobre joves i adults: les modes de TikTok, els vídeos de YouTube, els reptes virals, la sexualització de la dona, etc. Cada vegada hi ha més pressió estètica i això, per què és? Un dels problemes és pels filtres de bellesa irreals de les xarxes. Així doncs, el control està servit.

En les últimes setmanes, funcionaris de Fons d'Inversió Pública han negociat una possible associació amb la nord-americana Andreessen Horowitz, una de les principals firmes de capital risc de Silicon Valley i el seu cofundador Ben Horowitz és amic de Yasir al-Rumayyan, el governador d'aquest instrument financer saudita.

Destinar 40.000 milions al desenvolupament de la IA convertiria l'Aràbia Saudita en el principal actor d'un mercat en plena efervescència. Aquesta xifra tan gran només es podria veure superada pel conglomerat tecnològic japonès SoftBank, l'altre inversor del món a 'start-ups' del sector. La inversió saudita podria enlairar-se durant la segona meitat del 2024, han apuntat aquestes fonts.

Més influència

Segons el diari novaiorquès, aquest seria un moviment estratègic per impulsar la influència global de la monarquia absolutista de Salmán bin Abdulaziz. "Posaria de manifest les ambicions empresarials globals d'aquesta nació rica en petroli, així com els seus esforços per diversificar la seva economia i establir-se com un actor més influent a la geopolítica", apunten.

Fins ara, Aràbia Saudita ha vehiculat les seves ambicions a través d'un fons sobirà que gestiona actius per valor de més de 900.000 milions. Tot i això, les seves inversions tecnològiques en companyies com Uber o WeWork no ha estat particularment reeixida.

El 2018, la reputació internacional del règim islàmic entre els inversors es va veure minvada per la brutal execució del periodista dissident Jamal Khashoggi. Tot i això, l'habitual violació dels drets humans no ha evitat que grans bancs de Wall Street estiguin ajudant l'Aràbia Saudita a construir un fons tecnològic que regui el sector de diners en una carrera per construir la propera OpenAI, la responsable de ChatGPT.