Les dietes, de qualsevol mena, comporten diversos problemes, el primer dels quals és l'anomenat 'fenomen io-io', és a dir, que una vegada que s'han perdut els quilos, es tornen a guanyar al cap d'uns mesos. D'aquesta manera, es perd pes i es torna a guanyar, un cicle continu i perenne. Aquesta condició, de fet, afecta moltes persones en el món. Les estimacions parlen d'un 80%, totes les persones que, una vegada que han perdut pes, el tornen a guanyar.

Però amb la dieta dels punts serà diferent perquè aquest sistema concebut pel dietista Guido Razzoli pressuposa uns certs punts que poden anar bé amb diversos aspectes que solen causar dificultats als quals ho intenten tot per a desfer-se de l'excés de pes. El sistema bàsic en el qual se centra la dieta per punts és particular. I això el diferencia d'altres tipus de dietes. En aquest cas també s'afavoreixen els aliments sans i naturals, però hi ha un factor que marca la diferència, i que és positiu.

El peculiar nom de 'dieta per punts' està relacionat amb la presència d'un crèdit que es calcula directament a partir del pes corporal actual. Aquest pes es pot gastar al llarg del dia. El quòrum màxim que no ha de superar-se és de 30 punts per dia. Per tant, cal assegurar-se de combinar aliments que no superin aquest màxim. Els punts s'assignen en funció del seu impacte en el pes del seu estat físic. Les verdures, per exemple, no engreixen, per la qual cosa se'ls assigna un valor de zero punts. Això significa que podem menjar-ne moltes diàriament.

Una pizza farcida, per contra, ocuparà per si sola un espai de 20 punts en la nostra taula de dieta per punts. No obstant això, cal dir que el valor de 30 punts s'aplica a un home amb un pes mitjà de 30 kg, mentre que per a una dona de 60-65 kg aquest límit es redueix a uns 24 punts. A continuació es mostra la taula completa basada en les puntuacions atorgades als diferents aliments naturals que es permeten en aquesta dieta:

0 punts : verdures (api, tomàquet, pastanaga, carabassa, ceba, carxofes, espàrrecs, espinacs, escarola, albergínies i coliflor), cereals (blat de moro, arròs, espelta, ordi, civada, blat), llegums, fruites (maduixes, meló, pomelo, taronja, síndria, kiwi, pinya, maduixes silvestres, groselles, pomes, nespres, gerds i mandarines) i begudes (te, cafè, aigua i infusions).

1 punt : cireres, mango, plàtan, raïm, magrana, albercocs, figues.

2 punts : mantega, margarina, pavo, pernil cuit, fiambre, musclos i gambes, iogurt, llet condensada, formatge fos i llet desnatada, patates (cada 100 grams), una llesca de pa fresc o torrat, 2 galetes d'arròs i 2 galetes integrals.

3 punts : begudes alcohòliques com el vi i la cervesa, carn de vedella, pit de pollastre, tonyina en conserva, bacallà, gambes i orada, iogurt de fruites i formatge fresc sense condimentar, 120 g d'arròs, 50 g de pa, 2 cullerades de cereals, 100 g de pasta amb verdures i puré de patates. I també ous, xocolata (mitja barra), melmelada i dolços.

4 punts: embotits, vedella, tonyina fresca, truita, pasta de full i pasta fresca, postres, gelats, fregits i formatges curats.

A més de la correcta ingesta de tots aquests aliments sàviament combinats, també associem la ingesta d'almenys dos litres d'aigua al dia. Això ens hidratarà al màxim i activarà el nostre metabolisme, ajudant a aprimar-nos. També és de gran ajuda fer una passejada tres o quatre vegades per setmana, a pas lleuger, en sessions d'almenys mitja hora.

No obstant això, abans d'iniciar qualsevol curs amb una dieta, sempre és obligatori demanar consell a un expert. Un dietista i un nutricionista podran donar-nos els consells adequats en funció de les nostres característiques.