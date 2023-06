Avui et portem un truc casolà que segur que no coneixes. Has sentit a parlar de l'ús de les closques d'ou per a les plantes? Sí, has llegit bé. La closca de l'ou pot ser un gran aliat per a les plantes de test, jardí o hort.

A Espanya, els ous de gallina són considerats un dels aliments més complets del planeta perquè tant el rovell com la clara de l'ou tenen una gran quantitat de micro i macronutrients, però el que potser no saps és que la seva closca també és un petit tresor ple de propietats, les quals poden ser utilitzades per tenir cura dels teus vegetals.

La closca d'ou és una de les millors fonts de calci ecològic per a les plantes, ja que combat plagues. A més, és un ingredient senzill, natural i econòmic per proporcionar calci a les teves plantes, especialment a la primavera, quan més ho necessiten, ja que és l'època en què floreixen la majoria.

El secret més ben guardat dels jardiners experts: les closques d'ou per a la cura de les plantes

Però com pots utilitzar la closca d'ou per a les plantes? Primer de tot, és important conèixer les seves propietats i beneficis. La closca d'ou conté un percentatge elevat de carbonat càlcic i altres minerals com el potassi i el magnesi. Per tant, és un excel·lent fertilitzant i controlador del pH de la terra, cosa que el fa ideal per a la cura de les teves plantes.

Per obtenir millors resultats és essencial que la closca d'ou estigui ben seca abans del seu ús. Després de pelar un ou, deixa la closca en un lloc fresc i sec, però mai directament al Sol, i espera un parell de dies abans d'utilitzar-la.

Quan la closca estigui seca, parteix-la en trossos molt petits i envolta la tija o el tronc de la planta amb la closca d'ou triturada. També pots remoure una mica la terra i deixar algun tros de closca semienterrat. La closca d'ou és biodegradable, això vol dir que anirà deixant progressivament el calci i els minerals que conté en la terra de la planta.

A més, pots barrejar la closca d'ou amb els pòsits del cafè per fer encara més fèrtil el substrat de les plantes. Per això, aboca tots dos components alhora a la terra per tal d'augmentar l'eficiència del compost casolà.

Això no és tot, perquè també pots convertir la closca d'ou en una pols molt fina si la tritures i, d'aquesta manera, podràs utilitzar-la sempre que vulguis, posant aquesta pols directament sobre la terra.

El poder de les closques d'ou: el fertilitzant natural per a les plantes

Vols un truc encara més efectiu? Prepara aigua de closca d'ou per a les plantes seguint aquests passos:

Aboca en una cassola un litre i mig d'aigua i incorpora la closca de tres ous sencers Porta a ebullició i deixa que bulli durant cinc minuts Espera fins que l'aigua es refredi completament, cola les closques d'ou i tindràs un fertilitzant líquid amb el qual podràs alimentar immediatament la teva planta quan ho necessiti.

És important destacar que has de mantenir les proporcions adequades perquè el calci que arribi a la planta no sigui excessiu, cosa que podria perjudicar-la. Per exemple, si necessites més quantitat, només has d'augmentar les mesures que hem indicat. Per exemple, pots utilitzar tres litres d'aigua i la closca de sis ous.

En resum, la closca d'ou per a les plantes és un excel·lent remei natural casolà que t'ajudarà a millorar la salut de les plantes de forma econòmica i ecològica. Recorda que és un ingredient senzill i biodegradable, i que pots utilitzar-lo per proporcionar calci a les plantes, controlar el pH de la terra i combatre plagues.

No hi ha dubte que les closques d'ou són un gran aliat per a les plantes, i el millor de tot és que és un remei casolà que pots fer fàcilment a casa. Així que, no ho dubtis més i comença a utilitzar el truc de jardineria de les closques d'ou per tenir cura de les plantes. Veuràs com agraeixen aquest petit extra de nutrients!