Cada dia hauríem de viure amb alegria i felicitat, però el ritme constant i la societat en si, no ens ho posa gens ni mica fàcil. Estar de bon humor, positiu i amb un somriure cada dia és quasi impossible, tot i que, ho podem provar i si més no, fer-ho el més sovint possible.

El benestar que provoca la positivitat, l'alegria i el somriure no es pot pagar amb diners. Segons la COPE, diversos psicòlegs diuen que el 20 de juny és el dia més feliç del món perquè diem adeu a la primavera, per obrir pas a la temporada d'estiu. Per això mateix, celebrar-lo és de vital importància, tot i que, hauria de ser cada dia i no únicament un sol dia. Estar content, feliç, de bon humor i amb una actitud positiva, malgrat les adversitats, desperta moltíssimes hormones dins el nostre organisme, les quals fan que la vida i la nostra salut millorin d'una forma sorprenent, només canviant la nostra rutina diària amb petits detalls per aconseguir viure més feliços. Les hormones de la felicitat La serotonina regula l'estrès i l'ansietat, si ella falla, en patirem les conseqüències L'endorfina, proporciona eufòria, la qual ajuda en moments de feblesa La dopamina, s'aconsegueix a través del plaer, de les emocions L'oxitocina, està molt relacionada amb el contacte físic, a través de les abraçades per exemple, l'aconseguim La felicitat Consells per aconseguir ser una persona positiva Practica Mindfulness, t'ajudarà a trobar-te a tu mateix. D'aquesta manera aprendràs a gestionar moments d'estrès, ansietat, tristesa ... d'una forma més sana i més ràpidament.

