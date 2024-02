Mantenir la roba sense taques pot arribar a ser molt difícil. Depenent de la taca, cal fer malabars per eliminar-la. I què passa si la roba és blanca? Les taques se solen veure molt més en roba clara i quan és blanc és pitjor. En aquest article et donarem la solució per acabar amb les taques de la roba d'aquest color i sense fer-la malbé.

Perquè la roba sempre estigui blanca cal seguir diversos passos: el primer, separar-la de la roba de color abans de ficar-la a la rentadora. Després, moltes persones trien productes específics del supermercat pensats per blanquejar la roba o un bàsic com el lleixiu per anar mantenint el to impol·lut del principi.

Però, els productes específics són cars i el lleixiu pot fer malbé les peces i té un fort impacte ambiental. Per sort, hi ha altres formes més naturals i menys perjudicials de tractar la roba de color blanc.

Un dels trucs per mantenir la roba sempre tan blanca com sigui possible el recull Alícia Iglesias al seu perfil 'Orden y Limpieza' d'Instagram. Hi ha publicat un post on explica la seva forma de blanquejar pantalons, camises, samarretes i qualsevol peça que sigui de color blanc.

Molt eficaç i tremendament barat

Només cal abocar una cullerada de percarbonat de sodi al caixetí de la rentadora per temperatures superiors als quaranta graus: "allibera oxigen actiu, és molt eficaç per a les taques més complexes".

Si el que volem és recuperar el blanc d'una peça que es troba descolorida o grisenca, aleshores hem d'utilitzar dues cullerades en comptes d'una. Si es tracta de taques difícils, llavors es pot deixar en remull o rentar a mà per aconseguir una major eficàcia.