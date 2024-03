Vols saber si la teva parella et serà infidel? L'astrologia ens revela els signes més infidels

Sabies que el teu signe i els moviments planetaris a l'Univers poden determinar el teu grau d'infidelitat? Segons la pseudociència de l'astrologia podem saber si serem infidels o no en la nostra relació; això dependrà de la nostra posició i el moviment dels astres. L'astrologia reflecteix la personalitat, el treball i el comportament d'una persona segons el signe zodiacal que sigui; no t'ho creus? Continua llegint perquè et sorprendrà en el tema de les infidelitats.

Segons els astròlegs hi ha signes del zodíac que són més propensos a la fidelitat i altres que, per contra, tendeixen més a ser deslleials amb les parelles. Quins són els horòscops més infidels? Els experts asseguren que totes aquelles persones nascudes sota els signes de Foc i Aire són més proclius a la deslleialtat.

Infidelitats al zodíac

Descobrir si et seran infidels, ara, és molt senzill / DC Studio

Aquests són els signes del zodíac més infidels i els motius que els impulsen a ser deslleials:

Bessons. Els Bessons són persones curioses que necessiten una gran estimulació mental per no avorrir-se. Les ganes d'experimentar i la seva aversió a l'avorriment són les principals causes que poden portar les persones nascudes sota aquest signe d'Aire a ser infidels amb les seves parelles.

Els Bessons són Les ganes d'experimentar i la seva aversió a l'avorriment són les principals causes que poden portar les persones nascudes sota aquest signe d'Aire a ser infidels amb les seves parelles. Àries . Apassionats i impulsius, l es persones nascudes a la casa d'Àries poden arribar a cometre una relliscada quan es deixen emportar pels seus instints. A aquest signe de Foc li encanta sortir-se'n amb la seva, cosa que el pot portar a iniciar una aventura amorosa.

. es persones nascudes a la casa d'Àries A aquest signe de Foc li encanta sortir-se'n amb la seva, cosa que el pot portar a iniciar una aventura amorosa. Lleó. Li encanta cridar l'atenció, ser el centre de totes les mirades i rebre afalacs . Aquests són els motius pels quals a aquest signe de Foc li costa tant de lluitar contra la temptació.

Li encanta cridar l'atenció, . Aquests són els motius pels quals a aquest signe de Foc li costa tant de lluitar contra la temptació. Aquari. Aquest signe d'Aire és especialista a girar full si comet una relliscada. Cal anar amb compte amb aquest signe del zodíac perquè té facilitat per caure en la temptació si no se sent complet amb la seva parella.