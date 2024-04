La solució per no oblidar-te de regar les plantes

Cuidar les plantes pot arribar a ser una tasca difícil, ja que moltes vegades ens pot passar per alt. A qui no se li ha mort alguna planta? Recorda que cada certs dies l'has de regar, abonar, posar productes específics si es posa malalta, etc. La veritat és que hi ha plantes que tenen molta feinada, altres no tant. Avui et portem un truc que et deixarà fascinat. Ja no t'hauràs de preocupar més per regar-les. A partir d'ara el test d'Ikea se n'ocuparà; t'ho expliquem!

L'exposició excessiva al sol o les petites badades poden acabar amb la feina de mesos i assecar completament totes les teves plantes. Per a aquests casos, sempre hi ha trucs casolans per intentar pal·liar petits errors que puguin sorgir durant la cura d'aquests éssers vius tan delicats.

Ara, Ikea ha vingut a la càrrega amb un nou element automatitzat que podria salvar-te d'un compromís i mantenir el teu jardí viu durant les estades fora de casa. Es tracta de Daksjus, un test amb autoreg de terracota.

Aquest és un element compost per dues parts que complirà la funció manual de regar les plantes. A més, segons la pàgina web d'Ikea, "l'argila absorbeix l'aigua de la part inferior del recipient i permet que les plantes absorbeixin la humitat segons la necessitin".

S'ha acabat regar així amb el test d'Ikea / freepik

Lliure de preocupacions

El funcionament és el següent: "El recipient per a aigua és fàcil d'omplir pel lateral i proporciona la quantitat adequada d'humitat a les plantes" i la part superior del test és la que reté l'excés d'aigua perquè les plantes puguin absorbir-la quan necessitin. Aquest producte té unes mides de 27x13 centímetres i un preu de 22,99 euros.

Pel que fa al seu manteniment, el millor és que de tant en tant es passi un drap humit per deixar-lo net. A més, has de tenir en compte que el color vermellós de la part superior anirà enfosquint amb el temps sense que impliqui una degradació del material.

Aquest producte forma part d'una col·lecció de jardineria que Ikea ha tret al mercat i que són d'edició limitada. Dins dels productes inclosos també podràs trobar-ne d'altres com guants per al jardí i més varietat en testos.