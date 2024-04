El problema que suposa escalfar líquids en el microones: contaminació i sobreescalfament

El microones és un dels electrodomèstics més utilitzats en el nostre dia a dia. Ja sigui per a escalfar l'esmorzar o les restes del dia anterior, ha salvat molts menjars. El seu poc espai i versatilitat el converteix en un indispensable en totes les cuines.

En poc temps, el microones ens permet escalfar o descongelar qualsevol aliment de manera ràpida i amb una despesa d'energia inferior que si utilitzem el forn o la vitroceràmica. Però, al seu torn, compta amb molts detractors, que no acaben de fiar-se del seu funcionament i les famoses ones.

En part, és per això que no se li sol fer molt de cas a l'hora de netejar, fent més cas a la part exterior o al suport de dins del microones que a la resta de l'electrodomèstic. La seva principal funció, la d'escalfar aliments es pot veure alterada per la falta de neteja en la part interior, a més de que pot afectar en major grau quan es tracta de líquids.

Per què no hauries d'escalfar líquids al microones?

No hi ha res més típic que aixecar-se al matí i preparar-se un cafè. Hi ha qui el pren sol, amb gel, amb llet... moltes alternatives que passen per escalfar o el cafè o la llet en el microones. Una pràctica molt utilitzada però poc recomanable. En general, qualsevol líquid és preferible escalfar-lo fora del microones. En primer lloc, les ones poden eliminar els valors nutritius d'un aliment o alterar-les, en part a causa de les altes temperatures.

Un altre dels problemes que pot sorgir és el d'escalfar tant el líquid fins al punt d'ebullició, això provoca l'escalfament de tot material que estigui en contacte amb ell (tret que sigui específic i aïlli la calor), provocant que sigui complicat manipular el recipient sense cremar-se.

En el cas d'altres líquids com la llet, també està el factor de la contaminació bacteriana que pot acabar en una cosa perjudicial per a la salut. Aquest problema pot ser provocat per la falta de neteja del microones. Per això és tan important cuidar cada cert temps l'electrodomèstic i tractar d'escalfar els líquids en un altre lloc, com la vitroceràmica.