Les masies, un escenari d’encant

Les últimes tendències nupcials reflecteixen un canvi significatiu en la forma en què se celebren els matrimonis. Cada vegada més, els nuvis opten per organitzar casaments de dos dies a masies, buscant una experiència completa que ofereixi tant intimitat com diversió. Aquesta tendència ha provocat un augment en la popularitat de les celebracions a l’aire lliure en finques rurals, ja que, proporcionen un entorn còmode i exclusiu per als nuvis i els seus convidats.

El concepte de casament ha evolucionat de manera notòria, passant d’una simple festa a un esdeveniment global. Avui dia, les despeses associades a un casament ja no es limiten només al vestit, el fotògraf o el menú. Cada detall és pensat per crear una experiència inoblidable, incloent-hi activitats innovadores per entretenir els convidats des de l’inici fins al final de la celebració.

Amb un nombre cada cop més gran de cerimònies civils, el nombre de matrimonis celebrats a l’església ha disminuït significativament. Aquesta tendència ha portat a un canvi en la forma en què es planifiquen i organitzen els casaments, amb moltes parelles optant per celebrar tot l’esdeveniment en un únic espai. La demanda de casaments en espais rurals durant tot un cap de setmana ha crescut, molts nuvis estan disposats a invertir en aquestes localitzacions d’encant, per tal que l’experiència sigui memorable.