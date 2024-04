Xeviot, dues dècades de compromís amb l’elegància

Amb una trajectòria de més 20 anys, Xeviot ha marcat la pauta de l’elegància i el bon gust en el vestir masculí per a ocasions especials, com casaments o esdeveniments. El seu compromís amb la satisfacció del client i la seva dedicació a vestir cada nuvi amb la màxima distinció fan d’aquesta marca un referent indiscutible en el món de les celebracions.

A Xeviot, la talla no és un obstacle. Amb una àmplia varietat de vestits d’home disponibles en totes les mides, l’equip de Xeviot et permet provar-te el teu vestit abans de decidir-te, amb la particularitat de que els tenen ja fets i, per tant, el vestit que et proves, és el que t’endús. A la seva botiga, els clients poden provar-se els vestits sense cap compromís, assegurant-se de trobar la peça perfecta per al seu gran dia. A més, amb un equip de sastres d’alta qualitat, Xeviot ofereix serveis de confecció a mida, garantint un ajust impecable i un look personalitzat.

A Xeviot hi ha les marques més prestigioses tant nacionals com internacionals / CEDIDA / XEVIOT

Xeviot garanteix talles per tothom dels vestits d’home més elegants

La experiència de comprar al Xeviot no es limita només a la selecció de vestits. Amb una atenció especialitzada i assessorament professional, els clients poden confiar en el seu equip per trobar la peça ideal per a la seva boda. Les millors marques nacionals i internacionals es troben a disposició dels clients, assegurant una varietat d’opcions per a tots els gustos i estils. I per als que prefereixin evitar desplaçaments innecessaris, Xeviot ofereix servei d’entrega a domicili, garantint una experiència de compra sense estrès.

La passió per la moda i el compromís amb l’elegància són valors que han definit la vida de Xavier Tortolero, fundador de Xeviot. Passant la seva infantesa envoltat de teixits i estils, Tortolero va descobrir la seva passió per la moda des de ben petit. Després de formar-se i adquirir experiència en el sector tèxtil, va decidir fundar Xeviot fa més 20 anys, amb l’objectiu de portar l’elegància i el bon gust a tots els homes.

Ara, amb tres botigues a Sabadell i Barcelona, Xeviot és un referent de moda i elegància per a tots aquells que busquen distinció en els seus esdeveniments especials. Xeviot promet un compromís innegociable amb la satisfacció del client i la seva dedicació a vestir els homes amb la màxima elegància i distinció.