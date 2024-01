Els nostres avantpassats sempre tenien remeis naturals per curar o cuidar la salut. Malauradament, això, es va deixar de fer i va ser mal vist en diverses civilitzacions. Però, tot el que és bo, acaba tornant. Així doncs, des de fa uns anys, i a conseqüència de la multitud de malalties i efectes nocius dels medicaments sobre la salut, molts han optat per tornar a buscar remeis casolans i naturals per cuidar la seva salut i la dels seus. Avui us portem el card de moro, un vegetal ideal per cuidar la dieta.

El card de moro Aquesta espècie destaca per la seva alçada i per les seves espines. Pot arribar a mesurar fins a 80 centímetres d'altura. A més, té múltiples beneficis per a la salut. La seva alta concentració d'antioxidants fa que sigui un aliment ideal per les persones que poden o pateixen Alzheimer. El card de moro potencia la memòria Per cuinar aquest vegetal es pot fer de diverses maneres, però nosaltres te'n deixem un parell de molt deliciosos: pots coure'ls i barrejar-los amb all i gambes. O, pots fer un potatge de card de moro, preparat amb fesols, cigrons, alls, oli d'oliva, verdures i pebre vermell. Conté vitamina A, B i C i, a més, és baix en calories; ideal per perdre pes. Perd pes amb el card de moro Aquest magnífic vegetal conte 27 kcal per cada 100 grams, convertint-lo en ideal per les persones que estan buscant millorar el seu pes. Coneix la seva història Aquest vegetal era consumit pels nostres avantpassats quan hi havia la postguerra. L'escassetat d'aliments va fer que aquesta planta es convertís en un aliment bàsic i accessible per als ciutadans espanyols. El card de moro es podia trobar a camps oberts. Avui en dia, el podem trobar a les parades de verdures.