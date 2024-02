Menjar fruites i verdures sempre va bé; el nostre cos i la nostra ment ens ho agrairà! A més, cada vegada són més les persones que opten per aquest tipus d'alimentació, basada en aliments essencials, naturals i saludables per a cuidar-nos! L'exposició a aliments nocius per a la salut és tan alt, que hem de començar a escollir què és el millor pel nostre benestar. I si a més, aconseguim baixar de pes i tenir més energia? Avui et presentem l'alvocat, el fruit que t'encantarà afegir a la teva dieta.

L'alvocat a la teva dieta Hi ha un munt de maneres d'incorporar l'alvocat a la nostra alimentació, però potser no sabies que el pots degustar com a mel. Aquesta fruita us aportarà un sabor intens i diferent i això us sorprendrà. A més de per al seu sabor, per la seva àmplia quantitat de beneficis per a la salut. Elimina aquest aliment de la dieta i perdràs 5 quilos en un mes La mel d'alvocat ens aportarà molt de ferro i ens ajudarà a activar el conjunt de vitamines B; a més, oxida la glucosa i intervé en la creació de proteïnes en els teixits musculars i ossis. També ajuda el nostre organisme a eliminar l'aigua i els electròlits que s'emmagatzemen el cos. Incorporar mel d'alvocat a la teva alimentació t'ajudarà a controlar l'anèmia, gràcies a la seva elevada aportació de ferro i és perfecta per prevenir malalties cardiovasculars. Això és degut a les seves propietats diürètiques que, eliminen l'excés de sals acumulades al nostre organisme. És recomanada com a complement en la pèrdua de pes; així que pots afegir-la sense cap mena d'objecció a la teva dieta diària, ja que depura l'organisme, originant la pèrdua de greix.