Eleccions el 12 de maig. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat comicis anticipats després que el Parlament hagi tombat els pressupostos, aquest dimecres. El cap del Govern ha comparegut en una breu declaració institucional a la Galeria Gòtica, amb tot el seu Govern assegut davant seu, a primera fila, per anunciar la seva decisió. Aragonès ha afirmat que les "línies vermelles" i els "vetos creuats" avui pels grups del Parlament han estat contra la ciutadania, i no contra el seu executiu. El president ha afirmat que Catalunya es mereixia acabar la legislatura, però que no ha estat possible pel veto d'avui als pressupostos.