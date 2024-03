l Museu de Solsona ha presentat aquest dijous l'exposició 'Picasso. Territori i arts i tradicions populars catalanes', que compta amb el préstec "excepcional" d'una cinquantena d'obres del Museu Picasso de Barcelona. La mostra tracta, per primer cop, l'obra de Picasso relacionada amb les arts i les tradicions populars catalanes. La comissària, Claustre Rafart, ha destacat que Solsona "ha sembrat la llavor" d'una temàtica "que no s'havia tractat mai" i confia que, més endavant, es pugui fer una exposició més àmplia per mostrar el "potencial picassià" en aquest àmbit. En concret, l'obra de l'artista malagueny dialoga amb una vintena d'obres del fons del Museu de Solsona com el retaule del Sant Sopar de Pere Teixidor.