La Policia Nacional va detenir dissabte passat a dues persones al Berguedà per organitzar rituals de xamans amb consum d'ayahuasca. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública. Els agents van intervenir quan estava a punt de començar un d'aquests rituals, on sota diversos pretext, s'oferien substàncies psicoactives.

Les sospites sobre aquesta activitat provenen de la col·laboració ciutadana, que va alertat la policia. Entre els arrestats hi ha una dona que es feia dir 'sacerdotista xamànica', psicoterapeuta i entrenadora, que oferia diverses tècniques com reiki. Durant el ritual es consumia ayahuasca, que es presentava com a medicina, així com altres substàncies psicoactives prohibides.

De fet, la dona era presentada com a 'dona medicina' en al·lusió a les substàncies que administrava i era assistida en celebracions pel denominat 'músic medicina'.