El Centre d’Apropament a la Natura (CAN) -Granja Natura de Navàs-, al Bages, permet a petits i grans descobrir, tocar, veure, escoltar i viure la natura a través d’instal·lacions i tallers que ens aproparan a la vida dels animals. Des dels més exòtics, com l’ós rentador, fins als més corrents que trobem als corrals de les cases de pagès, passant per daines, tortugues, emús, aus o rosegadors.

Cal concertar visita i se n’organitzen per a grups nombrosos. Durant el recorregut, de dues hores, petits i grans gaudiran de les explicacions i també de l’experiència de poder entrar dins el tancat de les daines i alimentar-les (depenent de la temporada) o tenir entre les mans una serp o un eriçó.

Al mateix centre hi ha una zona de taules per menjar. És una bona opció per celebrar un aniversari. També t’aconsellem mirar bé com arribar-hi ja que és apartat del nucli urbà.

Granja natura – Centre d’Apropament a la Natura

La Granja El Mujal

Ap. de correus 33 – 08670 Navàs

Coord. UTM: X=404500 Y=4638574

93 839 29 40

Horari d’activitats per a famílies: dissabtes, diumenges i festius, a les 11. La visita s’acaba a la 1.

http://www.granjanatura.com