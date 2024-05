El Disseny Hub acull una mostra amb més de 150 productes presentats als Premis ADI

El Disseny Hub Barcelona acull l’exposició ‘Premis ADI 2024. Disseny industrial i cultura del disseny’, una selecció del millor disseny industrial, amb més de 150 productes dissenyats i comercialitzats en els darrers dos anys per dissenyadors o empreses del país, tant a nivell nacional com internacional, i que han estat seleccionats entre els que s’han presentat als Premis ADI. L’exposició estarà oberta al públic del 31 de maig al 25 d’agost a l’Espai A del Disseny Hub Barcelona i el seu accés és gratuït. Els productes guanyadors dels Premis ADI 2024 es faran públics el 13 de juny, durant la cerimònia de lliurament que tindrà lloc al Disseny Hub Barcelona.

L’exposició està organitzada per l’ADI-FAD (Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts i del Disseny) i recull 164 productes i projectes seleccionats, d’entre els presentats als Premis ADI. Es tracta d'una exposició que recull productes comercialitzats d'àmbits tan diversos com disseny per a l’alimentació, dispositius digitals, disseny per al cos, complements i eines, equipament exterior, equipament interior, il·luminació, materials i elements constructius, mobilitat i packaging.

A la mostra, han explicat els organitzadors, es percep la connexió entre el disseny i la indústria en els productes seleccionats, fins i tot en alguns dels projectes presentats pels estudiants.

Els Premis ADI aglutinen tres reconeixements en diferents àmbits del disseny: els Premis Delta per a professionals i empreses de disseny industrial, atorgats des de 1961, les Medalles ADI per a estudiants, que es concedeixen des de 1976, i els Premis ADI Cultura, iniciats el 2016 i enfocats a projectes que posen en valor la cultura del disseny. La nova convocatòria, marcada per una gran participació, ha comptat amb un grup d'experts, procedents de diferents camps del disseny, la comunicació, la docència i la teoria del disseny per avaluar els productes i projectes presentats i designar els seleccionats en cada categoria, que són els que es poden veure a l’exposició: un total de 164 dels 350 inicialment presentats. El lliurament dels guardons tindrà lloc el 13 de juny del 2024, en una cerimònia al Disseny Hub Barcelona.

Premis honorífics

L’exposició dels Premis ADI també inclou dos guardons honorífics a empreses, entitats o persones que destaquen per la seva trajectòria continuada en la seva aposta per l’excel·lència en el disseny: el Delta Trajectòria, atorgat a l’empresa de motocicletes Montesa, i el Premi ADI Cultura Trajectòria, que en aquesta edició es lliurarà a la Fundació Mies van der Rohe.

Tots dos premis honorífics compten amb un espai on exhibir-se. La Montesa Impala va ser un dels primers productes guanyadors d’un premi Delta d’Or, el 1962, i a l’exposició es troba la primera motocicleta d’aquest model que va sortir de la fàbrica. En el cas de la Fundació Mies, es pot veure un objecte de caràcter més simbòlic, un fragment de biga del pavelló original, així com la mítica cadira Barcelona.

Per altra banda, l’exposició ‘Premis ADI 2024. Disseny industrial i cultura del disseny’ compta amb un nivell de lectura més filosòfic. A través de diversos textos, els espectadors podran descobrir nous conceptes a partir dels quals interpretar els objectes de l’exposició amb una perspectiva diferent.