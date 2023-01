Us imagineu col·leccionar cromos del teu municipi tal com es feia amb els futbolistes o ídols a l’escola? A Vilanova del Camí això ja és una realitat, i és que la regidoria de Cultura i Participació ciutadana, encapçalada per Carlota Silva, ha presentat, aquest mes de gener, el projecte Avui és festa… Memòria gràfica cultural, festiva i familiar de Vilanova del Camí 1939-1975. Una iniciativa que consisteix en la creació d’un àlbum de cromos a partir d’un recull d’imatges inèdites sobre tradicions, celebracions i festes populars vilanovines durant el franquisme.

L’àlbum té un total de trenta-una pàgines que segueixen l’ordre cronològic de les festes que hi apareixen segons el calendari, començant per Sant Antoni i la festa dels Tres Tombs i acabant amb l’arribada dels Reis, que malgrat ser abans queda comptabilitzada com a part de les festes nadalenques. Durant tot aquest recorregut l’àlbum recull celebracions com la matança del porc, la festa major i la cantada de caramelles, entre d’altres.

El preu de l’àlbum és gairebé simbòlic, costa tan sols 3 euros i es pot comprar a l’Estanc 1 i 2 i a la llibreria +K Llibres de Vilanova. Els cromos, en canvi, són gratuïts i venen repartits en 8 lliuraments, amb sobres que contenen 9 cromos cadascun. Per tal d’aconseguir-los es poden demanar als mateixos establiments de compra dels àlbums o bé a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament, al Punt Telemàtic i al Casal de la Gent Gran.

El disseny de l’àlbum té diversos autors. Per una banda, Albert Vendrell i Pau Parcerisas, de Quartada, que van fer la imatge de la portada, i per l’altra, Manolo Cano, que va ser l’encarregat del disseny i la maquetació de la publicació, que va ser impresa a Gràfiques Vilanova. El projecte, coordinat per Pau Duran i que compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, està en marxa des del mes de març de l’any 2021, i la regidoria de Cultura ja ha expressat que tenen intenció de donar-hi continuïtat en el futur.

Alhora, és un treball de recuperació i de conservació de la memòria popular. En aquest sentit, el govern local preservarà les imatges que formen part de la col·lecció. Serà una aportació a l’arxiu municipal local.

La presentació de l’àlbum, a càrrec de la regidora Carlota Silva i l’alcaldessa vilanovina, Noemí Trucharte, es va fer al Centre Polivalent Can Papasseit el 13 de gener i hi van assistir un centenar de persones.

A l’acte també hi van participar Teresa Roig i Josep Casanovas, dos veïns del municipi que van participar activament en la recollida d’imatges i en la resta del projecte. Roig va destacar que el fet de recuperar aquestes fotografies, veure-les i parlar-ne li va desbloquejar records de l’època del franquisme i això li va suposar un trasbals emocional.