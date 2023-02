La regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa, ha presentat el projecte europeu WeSTEMEU que liderarà la ciutat d’Igualad. Les accions que es realitzaran en aquest projecte, que compta amb un finançament d’1 milió d’euros per als propers quatre anys, son les de promoure les STEM (que és l'acrònim de Science, Technology, Engineering and Mathematics), en les etapes més inicials de secundària. L'Ajuntament d'Igualada vol dur a terme accions per tal d’animar les noies a escollir estudis científics i tecnològics.

Es becaran noies d’entre 12 i 16 anys perquè durant la secundària puguin accedir a activitats extraescolars relacionades amb la ciència i la tecnologia i també s'enfortiran els programes de formació a mida per a dones qualificades majors de 45 anys que es troben en situació d’atur o que ocupen llocs de treball poc qualificats, per tal d’empoderar-les, augmentar l’ocupabilitat i reenfocar-les cap a nous sectors professionals amb una alta demanda de perfils qualificats. L'objectiu és poder reduir la bretxa de gènere en l’àmbit de les matèries STEM. Si s'aconsegueix, per una banda es donaria resposta a les necessitats socials, econòmiques i ambientals del moment i, per una altra, ajudaria a reduir la bretxa salarial, al contribuir l’accés de les dones a sectors econòmics més ben remunerats que els sectors tradicionalment femenins.

Illa ha remarcat que el projecte WeSTEMEU té com a objectiu principal "millorar els instruments polítics relacionats amb l’augment de l’ocupació femenina en els sectors STEM". Els estudis que hi ha en aquests moments demostren que "fan falta professionals de les STEM sobretot entre la població femenina", ha assegurat Illa. El projecte, liderat per Igualada compta amb partners europeus a les regions de Catalunya, Finlàndia, Lituània, Bucarest, Grècia Occidental, Podkarpackie i Donegal.

Els objectius en el sistema educatiu són aconseguir l'increment del percentatge de nenes que escullen currículums científics i tecnològics a secundària. ampliar el percentatge d’alumnes en Graus Universitaris STEM, fomentar l’ocupació femenina en els sectors STEM, promoure la inclusió i la igualtat d’oportunitats en l’accés d’ocupacions de qualitat i reduir la bretxa salarial de gènere a mesura que les dones accedeixin a llocs de feina més ben remunerats.