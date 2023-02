Una vintena de voluntaris es reuneixen setmanalment amb 20 infants de 4t de primària d’Igualada en horari extraescolar per llegir plegats i millorar, així, la seva comprensió lectora. Ho fan des de mitjans de gener. L’alumnat forma part de les escoles Dolors Martí i Badia, Gabriel Castellà i Raich i Mare del Diví Pastor, i els voluntaris són veïns d'Igualada que es van presentar a la crida conjunta que van fer l’Ajuntament de la ciutat i el programa LECXIT de la Fundació Bofill per impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora dels infants.

La fundació Bofill porta el seu programa a 23 municipis i 52 nous centres educatius de tota Catalunya. Igualada ha estat el primer d’aquests municipis en finalitzar la crida de voluntariat necessària per a dur a terme l’activitat. El balanç que fa la fundació de l'inici de l'activitat és bo. Els alumnes i els mestres ocasionals valoren el fet de llegir plegats i fan èmfasi en què proposen "una experiència de lectura divertida i apassionant". “Les sessions LECXIT es basen en un acompanyament lector individualitzat entre un infant i un voluntari o voluntària. El voluntariat és, per tant, la peça clau del LECXIT sense la qual el programa no seria possible. En finalitzar el curs es genera un gran vincle emocional entre cada parella lectora; un vincle especial que a Igualada ja estem veient només durant les primeres sessions”, comenta Marta López, directora del programa LECXIT, impulsat per la Fundació Bofill.

Per a oferir-se com a voluntari o voluntària no calia formació prèvia, tot i que l’organització va formar les persones participants i reben en tot moment l’acompanyament i assessorament d’un equip de professionals.

La regidora d’Ensenyament i esports de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa, també fa una valoració molt bona de la implementació del programa a Igualada: “Igualada és una ciutat amb un teixit de voluntariat molt potent, i gràcies a ells molts projectes són possibles. És el cas del LECXIT, que fomenta la inclusió i el treball en xarxa”.

El programa s’allargarà fins el mes de maig i s’espera poder-lo reeditar a la ciutat per poder continuar ajudant als infants que necessiten millorar la comprensió lectora, un element clau per reduir les xifres de fracàs escolar.

El programa LECXIT, promogut per la Fundació Bofill, té per objectiu impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora dels infants de 4t, 5è i 6è de primària en situació de vulnerabilitat. Fa més de 10 anys que el programa està en marxa. En l’actualitat compta amb una xarxa de quasi 300 espais LECXIT a 150 municipis on més de 1.900 voluntaris i voluntàries acompanyen setmanalment un infant per a fer de la lectura una experiència divertida i apassionant. Al gener de 2023 es va ampliar el programa a 500 nous infants participants, i per això es va fer una crida per aconseguir nous voluntaris i voluntàries que poguessin dedicar una hora setmanal a un infant.

Les xifres mostren que el 25,2% de l’alumnat de Catalunya té un nivell baix o mitjà-baix* de comprensió lectora a 6è de primària. És a dir, 1 de cada 4 infants quan finalitza la primària no aconsegueix assolir un nivell lector que li garanteixi comprendre amb facilitat allò que llegeix i assegurar així el seu èxit educatiu i social.