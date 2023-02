David Parellada és director de planta de la fàbrica que l’empresa Graphic Packaging International té ubicada a Òdena. El gegant estatunidenc disposa de plantes arreu del món i a escala global és la primera empresa mundial convertidora de packaging i de cartró, i el primer operador de begudes d’Europa.

La filial anoienca no es queda enrere i compta amb180 treballadors i entre 55 i 60 milions d’euros de facturació. A Òdena hi fan, per exemple, «el 95 o 99% del packaging de totes les cerveseres» de l’estat espanyol, diu Parellada.

Tal com explica David Parellada, tenen una llarga llista de clients. Entre altres, al món de la cervesa amb empreses com «Damm, Mahou-San Miguel, Estrella Galicia o Heineken», o al de l’alimentació com «amb els cereals Kellog’s» i altres marques de prestigi.

De fet, disposen de tres branques de negoci: «ens fem nosaltres mateixos el cartró en grans papereres als Estats Units; aquest cartró es distribueix per tot el món i aquí el tallem a mida i muntem els packs de paper i cartró; i finalment tenim una divisió de maquinària», destaca Parellada.

És a dir, Graphic Packaging dissenya les màquines que estan al final de la línia de producció i que agafen les ampolles i les col·loquen en cistelletes de sis, vuit o dotze unitats.

A la planta Òdena transformen cada any per a la indústria de les begudes fins a 20.000 tones anuals de cartró kraft. La filial imprimeix, troquela i plega el futur embalatge. I més tard, en la cadena de producció on es fa la cervesa, una màquina dissenyada per Graphic Packaging desplega la cistelleta, hi col·loca les ampolles o les llaunes i deixa el producte a punt als palets per dirigir-se al supermercat. «És el nostre diferencial», defensa el director de planta.

Sobre la diagnosi del sector del packaging a la Conca d’Òdena, David Parellada valora que «l’estudi revela que a l’Anoia de sempre hi ha hagut aquest clúster que cada vegada és més important i que té un gruix destacat d’empreses».

Segons Parellada, «això és una cosa de què molta gent no té coneixement» i «cal donar-ho a conèixer perquè al final som un sector important que necessita mà d’obra formada», i si la gent no ho sap, no hi pot optar. «La meva opinió és que sectors com el tèxtil o el metall agafen molta de la primera mà d’obra que arriba, i a nosaltres ens costa més de trobar personal », descriu.

Pel que fa a la substitució de plàstic per cartró per la que cada vegada opten més empreses, David Parellada prediu que ha de ser una font «de creixement important». Avisa que és un camí imparable, perquè «ara mateix ja hi ha molts projectes de substitució de l’embalatge de les llaunes que es feia amb plàstic per cartró» i una llei hi obligarà a partir del 2024. En aquest sentit, considera que les empreses de ‘packaging’ de la Conca d’Òdena estan ben situades per liderar aquest procés. «Ens en beneficiarem tots amb major o menor mesura», apunta.

Els inicis de la planta se situen amb la impremta Jorba. El 1991, Riverwood International va adquirir Jorba S.A. passant a denominar-se Graphic Packaging el 2004.