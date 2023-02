Guillem Vilanova és gerent de gestió de projectes d’Innovapack, a Òdena. Explica que «el sector del packaging a la Conca és un sector molt potent, un hub a nivell europeu. Hi ha des d’empreses internacionals amb centenars de treballadors fins a petites empreses familiars».

Innovapack, que dona feina a 70 treballadors i té una facturació de 16,2 milions d’euros, és una empresa de packaging especialitzada en l’ús de materials sostenibles. A més, són pioners en la fabricació d’envasos de cartró amb base de polpa de canya de sucre, un residu, ressalta Vilanova, fins ara desaprofitat. «De sucre se’n produeix molt a Sud Amèrica i a la Xina, i d’aquest residu abans no se’n feia res. De moment, amb el productor tenim exclusivitat a Espanya, i el fan servir marques com Casa Ametller i Veritas a través nostre».

Amb Rimmel, descriu, «hem tirat endavant un projecte per substituir - a França - el plàstic on posen el pintallavis i el pintaungles per caixetes amb aquest material compostable».

El 25% de la producció d’Innovapack va a exportació, mentre que el 75% és per l’estat espanyol. «Sobretot estem treballant al mercat català i espanyol, però també a França, Portugal, Alemanya, i ara ens estem intentant expandir a Holanda i Dinamarca. A Anglaterra també arriben els nostres productes per marques com Tesco i Asda (que són grans supermercats)», sosté Vilanova.

Guillem Vilanova apunta que, en aquests moments, en el sector del packaging s’està «treballant molt» en «la substitució de plàstic d’un sol ús per cartró, i en l’obtenció de materials compostables i 100% reciclables» a favor de la sostenibilitat i per adaptar-se a les noves normatives.

Vilanova destaca que, fins i tot, «el cartró plastificat suposa un problema per les plantes de reciclatge», motiu pel qual el repte és treballar cada vegada més «en les alternatives».

A l’Anoia es fabriquen fundes, estoigs i envasos de paper i cartró que es troben en supermercats arreu del món. «Un dels nostres mercats és la substitució del plàstic i tot el tema de les cistelles per fruita i verdura, però també fem ‘packaging’ tradicional, per exemple, hem treballat per colònies com Playboy o Pacha», recorda.

Innovapack té clients en els sectors de l’alimentació, farmàcia, tèxtil, cosmètica, però també en el de les begudes, com en el cas de Freixenet i Cerveses Montseny.

El procés de disseny d’un envàs, diu, és una feina laboriosa que implica llargues sessions «de brainstorming» i molts esborranys fins a aconseguir el resultat final, aquell amb el que es convencerà al client i, després, al consumidor. «A un jove que estigui formant-se, l’animaria a incorporar-se en el nostre sector, perquè crec que som un sector molt segur, amb molta innovació, que mai és avorrit», posa l’accent Vilanova.

El sector del packaging és, a més molt familiar. «Jo soc la quarta generació que s’hi dedica. El meu besavi ja imprimia. Fa 14 anys el pare es va separar de l’empresa de l’avi i vam fundar Innovapack», valora. Des de l’aleshores, l’empresa ha crescut exponencialment. «Els últims tres anys hem duplicat la facturació, potser som de les empreses joves que més creix», assenyala Vilanova.