Igualada ha esdevingut aquest dissabte el bressol de la robòtica i la innovació amb la sisena edició de la First Lego League (FLL), que ha tingut lloc a l’edifici del Pla de la Massa del Campus Universitari Igualada – UdL. Ha tronat el públic, després de dues edicions condicionades per la pandèmia, i el guanyador de la matinal igualadina ha estat l'equip que capitanejava Marc Gómez. La competició, organitzada per l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) i amb el patrocini de l’Ajuntament d’Igualada, la Cooperativa Abacus i TIC Anoia, ha reunit prop de 200 estudiants de primària i secundària, que han presentat els projectes que feia mesos que preparaven i han demostrat la seva eficiència al llarg del matí. L’equip guanyador ha estat Legends, format per alumnes de secundària de Barcelona, que accedirà a la gran final estatal, de la qual encara no se sap la seu.

L’esdeveniment ha comptat amb la presència d’autoritats del món acadèmic i polític entre les quals Magda Valls, directora de l’Escola Politècnica Superior de la UdL; Carles Capdevila, delegat del rector de la UdL al Campus d’Igualada; Sergio Sayago, director de la FLL a Igualada; Mar Soler, representant d’Ingeniera Soy; i els regidors igualadins Fermí Capdevila i Pere Camps. A l’acte també hi ha assistit el director de Logística d’Abacus, Manel Matilla i el president de TIC Anoia, Jordi Solà, patrocinadors de la FLL Igualada.

El campus igualadí s’ha omplert des de primera hora de joves de ments brillants que hi arribaven nerviosos, després de mesos de feina, esperant que l’esforç fet a l’aula tingués la seva recompensa. La competició ha arrencat a les 9 del matí i ha enfrontat simultàniament els equips per torns. Aquest any, a més, s’ha pogut tornar a obrir al públic, després de dues edicions amb limitacions per la pandèmia i famílies i acompanyants han pogut seguir la competició amb els infants i joves. Enguany la competició plantejava reptes relacionats amb el món de l’energia, sota el lema Superpowered. Els equips disposaven de tres rondes per superar diverses missions i presentar el seu projecte. Entre tots els projectes, ha destacat el de l’equip Legends, qui han treballat durant mesos en la creació d’un projecte d’investigació “d’energia gratuïta per a tothom”, obtenint energia elèctrica gràcies al calor residual. L’equip, entrenat per Marc Gómez i que han donat el toc de color a la competició amb les seves disfresses i pancartes, s’ha endut el Primer Premi Ingeniera Soy-Ajuntament Igualada, que els permet accedir a la final estatal que se celebrarà properament.

A banda del primer premi, també s’han lliurat altres guardons: el Premi al Projecte d’Innovació per a Agoranautes, del Col·legi Àgora-Masia Bach (Sant Esteve Sesrovires); Premi al Disseny del Robot per a NanoVERC’s de l’escola Vedruna Sant Sadurní (Sant Sadurní d’Anoia), Premi al Comportament del Robot per a Legends – guanyador de la competició –; Premi a l’Excel·lència en Enginyeria per a Pan-Bimbots, del Col·legi Mare de Déu de la Mercè (Sant Feliu de Llobregat); Premi als Valors First per a Konektatu, del centre FunLab (Vilanova i la Geltrú); Premi a les Joves Promeses per Robotix odenencs, de l’IE Castell d’Òdena (Òdena); Premi Global Innovation Award que també s’ha endut Agoranautes; i el Premi al Millor Entrenador que ha estat per a Roger Vila, de l’equip 2 de l’Escola Duc de Montblanc (Rubí). Pel que fa a la categoria Explore, la dels més menuts, s’ha lliurat el Premi a la Solució del desafiament a l’equip Girls Power, de l’escola Daina-Isard; el Premi per a Joves Promeses per a Equip Energia, de l’Escola Pins del Vallès; el Premi model d’equip per al projecte Central Elèctrica; el Premi a la Programació per a Energia Constructora, de l’Escola Pins del Vallès; entre altres.

En total, hi ha participat un total de 15 equips a la categoria Challenge formats per estudiants de 10 a 16 anys i provinents de diverses poblacions catalanes i sis equips a la categoria Explore amb infants de 6 a 9 anys, provinents de Mataró, Sant Cugat del Vallès i Barcelona. La vintena d’equips que han participat a la First Lego League d’Igualada ho han fet en el marc d’aquest programa educatiu internacional que va néixer el 1988 als Estats Units per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre infants i joves mitjançant experiències d'aprenentatge basades en les àrees STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) i la robòtica educativa. En aquest sentit, la directora de l’EPS de la UdL, Magda Valls, ha assegurat que la FLL “és una aposta estratègica a l’escola, ja que ens permet aproximar l’enginyeria als nens i nenes i que des de ben petits puguin treballar sobre el terreny i veure quin és el recorregut que té un enginyer/a, així com promoure les vocacions STEM entre les noies”.

A banda, dels més de 200 estudiants que han estan citats a mostrar les seves capacitats tecnològiques i competir amb els robots de Lego que han construït al llarg del curs, la FLL mobilitza a Igualada una quarantena de voluntaris, entre els quals professorat i estudiants de les diferents titulacions que s’ofereixen al Campus Universitari Igualada-UdL, professors associats i familiars d’aquests. En aquest sentit, el delegat del rector de la UdL al Campus d’Igualada, Carles Capdevila, ha volgut agrair la seva tasca, així com la dels patrocinadors i organitzadors que ho fan possible. El regidor d’Entorn Comunitari i Cooperació de l’Ajuntament d’Igualada, Fermí Capdevila, per la seva banda, ha posat en valor l’aposta d’Igualada per esdevenir “ciutat de coneixement” i ha agraït totes les entitats, institucions i participants que ho fan possible. Capdevila també ha afirmat que “a Igualada sempre estarem al costat d’iniciatives com aquestes”.