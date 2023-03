El candidat d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, incorpora a la seva llista el futbolista igualadí Anselm Pasquina, que té una llarga trajectòria en el futbol català (en due etapes ha estat davanter del Club Futbol Igualada) i també al dels Estats Units, on ha jugat al club filial del PSG, el Chicago Magic. A Catalunya ha jugat al Llagostera, L'Hospitalet i el Vilafranca, i ha tingut experiències també en clubs com el Llanes i el Real Avilés. En aquests moments és instructor de fitness.

Per Anselm Pasquina “és un orgull poder contribuir a millorar Igualada des de l’equip del Jordi Cuadras i donar-li suport perquè sigui el proper alcalde de la nostra ciutat. De la meva trajectòria esportiva he après que la constància, el treball en equip i l’esforç són qualitats indispensables en qualsevol projecte i vull aportar la meva experiència seguint aquests valors. L’esport i l’activitat física és un pilar de qualsevol ciutat i societat i hem de treballar per fomentar-ho molt més, així com les polítiques adreçades a la gent jove. Hem d’aconseguir que Igualada sigui una ciutat on els i les joves vulguin quedar-se i fer-hi el seu projecte de vida”.

Jordi Cuadras defineix Anselm Pasquina “com un referent per l’esport d’Igualada i una persona compromesa amb la ciutat. És un líder per a molts joves igualadins i és un honor que hagi acceptat incorporar-se a la llista electoral perquè ens ajudarà a configurar les propostes en l’àmbit esportiu i també en l’àmbit jove. Ens aporta una visió de tota una generació d’igualadins i igualadines que volem representar i amb ell ho farem possible”.

Anselm Pasquina és el segon nom que Jordi Cuadras anuncia per la llista electoral d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta), en aquest cas com a independent, després d’anunciar la incorporació del reconegut arquitecte igualadí Salvador Pelfort fa una setmana.