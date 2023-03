El grup d'Igualada Som-hi es fa seva la instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol del barri de Fàtima. La setmana passada es va fer la instal·lació i el camp ja està a disposició. El gup que encapçala el regidor Jordi Cuadras va fer entra aquest projecte en els pressupostos muicipals a canvi de donar suport als comptes del grup de govern, de Marc Castells (Junts per Igualada).

El regidor i candidat Jordi Cuadras afirma que “la instal·lació de gespa representa un abans i un després per al Camp de Futbol de Fàtima i per l’activitat dels clubs de futbol i rugbi de la nostra ciutat. Estem molt contents de veure fet realitat aquest projecte i és un exemple més de la política útil que PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta practiquem a l’Ajuntament tot proposant i fent possible projectes que fan avançar la nostra ciutat. En aquest cas amb un vot d’abstenció perquè era el vot necessari per fer-lo possible. Sense això el Pressupost no hagués pogut tirar endavant i no s’hagués pogut fer el projecte”.

Igualada Som-hi es fa seu el projecte

Cuadras ha explicat que “és un projecte que hem entomat des de l’inici del mandat tot recollint la demanda del club del barri i també de la resta de clubs de futbol i de rugbi d’Igualada que reclamaven un nou camp de gespa a la ciutat. El punt culminant de la reclamació va ser al maig del 2021 quan vam visitar el camp amb la direcció del club i vam veure tot de clots que havien sortit al terreny a causa de la inestabilitat del sòl. Un cop vist això i les dificultats que representava per la pràctica del futbol, ens vam plantar i vam demanar, sí o sí, al govern impulsar la instal·lació de gespa artificial a través de la negociació que vam fer per tramitar el Pressupost”. El candidat a l’alcaldia d’Igualada detalla que “han estat dos anys de treball en els quals, malgrat la complexitat del projecte, hem estat fent pressió perquè el govern de Junts no fes marxa enrere al compromís que havia arribat amb nosaltres i ara veiem els seus fruits. El resultat és magnífic”.

El regidor d’Igualada Som-hi,Quim Roca remarca que “es tracta d’una reivindicació històrica no només del Futbol Club Fàtima, sinó també d’altres clubs de la ciutat que posen en evidència que Igualada necessitava un tercer camp de futbol de gespa artificial que complementés els dos que hi ha a les Comes. Estem contents d’haver resolt aquesta demanda de tants anys. S’obre una gran oportunitat per augmentar l’activitat esportiva i l’ús d’aquest equipament de la nostra ciutat ubicat a Fàtima”. Una vegada instal·lada la gespa artificial, les obres del camp finalitzaran durant les properes setmanes i tornarà a ser un pol d’activitat.