El candidat a l’alcaldia d’Igualada Jordi Cuadras (Igualada Som-hi) ha anunciat que la infermera Montse Montaña continuarà formant part del seu equip i l’acompanyaran a la llista electoral per les eleccions del 28 de maig. Montaña prové del sector dels Comuns (En Comú Podem-ECP). que a Igualada viu una situació de crisi arran de l'enfrontament entre l'executiva local i la direcció nacional de la formació. Els quatre membres de la direcció d'Igualada han plegat en bloc perquè consideren que la direcció nacional, que ha imposat que hi hagi una candidatura pròpia de Comuns a Igualada, els ha desautoritzat. Montaña és la primera persona de Comuns que anuncia la seva continuïtat en el projecte de Jordi Cuadras, que aquest any no podrà ser una coalició de tres entre PSC, Comuns i Igualada Oberta, sinó més de dos, els socialistes i els independents. Cuadras també ha presentat aquest dimarts la continuïtat de la treballadora social Irene Gil, actuals regidores de l’Ajuntament d'Igualada.

Cuadras destaca que després de quatre anys treballant amb elles des de l'oposició les veu com a "grans regidores" si arriba al govern d'Igualada. Considera que en una situació de governança li serien "imprescindibles". "Tenen una llarga experiència fora de la política de gestió i coordinació d’equips, un bagatge que posen al servei de la nostra ciutat. A més, representen dos àmbits que afecten directament a la gent com és la Salut i totes les polítiques socials d’atenció a la ciutadania més vulnerable”, ha afegit. Montse Montaña, provinent de l’espai dels Comuns, és infermera, investigadora i professora a la Universitat de Barcelona. Ha format part de la direcció d’Infermeria de l’Hospital d’Igualada, ha estat cap d’infermeria del Consorci Corporació Parc Taulí de Sabadell i en aquests moments continua exercint d’infermera i també dirigeix la unitat de simulació del Parc Taulí. Irene Gil és treballadora social al Consell Comarcal de l’Anoia i diplomada en Polítiques de Gènere i Igualtat. També ha estat coordinadora del servei de teleassistència de la comarca, coordinadora del Saló de la Infància d’Igualada, dinamitzadora de l’Estiuet i monitora dels habitatges tutelats de la Fundació Àuria. Montaña explica que “formar part de la llista electoral d’Igualada Som-hi és un compromís que agafo ple d’il·lusió perquè el proper 28 de maig ha arribat l’hora de guanyar i governar la nostra ciutat. Portem quatre anys fent una oposició útil i fiscalitzadora, amb una gran activitat a l’Ajuntament, però també al carrer parlant amb moltíssima gent. La lluita per promoure la participació de l’Ajuntament en la cogovernança del sistema sanitari per tenir un Hospital millor i uns CAP amb tots els serveis i fer de la Salut un àmbit transversal a les polítiques municipals serà una de les prioritats, a més d’ampliar el Milà i Fontanals i l’oferta de Formació Professional i l’ampliació de l’oferta universitària, així com evitar la segregació escolar i l’abandonament escolar”. Gil remarca que “és un honor tornar a acompanyar el Jordi Cuadras a la llista electoral perquè estic convençuda que els propers anys són cabdals pel futur d’Igualada i nosaltres proposem afrontar-los amb totes les polítiques del nostre model de ciutat. L’habitatge serà una de les claus: aquests darrers 12 anys el govern de Junts no ha fet cap habitatge de lloguer assequible, un fet impropi d’un govern que vulgui treballar per la gent i que té com a conseqüència l’increment desorbitat de preus de lloguer que hi ha hagut els darrers anys. Això afecta directament molts joves, famílies o gent gran que tenen enormes dificultats per accedir a una vivenda digna. Revertirem aquesta situació amb una política d’habitatge ambiciosa i útil”. La continuïtat de Montse Montaña i Irene Gil a l’equip de Jordi Cuadras se sumen als anuncis de les incorporacions de l’arquitecte Salvador Pelfort i el futbolista Anselm Pasquina a la llista d’Igualada Som-hi (PSC - Igualada Oberta), amb l’objectiu de configurar un equip preparat que combini experiència i joventut per guanyar les eleccions municipals del 28 de maig i governar Igualada. De moment, Cuadras no ha donat a conèixer l'ordre de cada membre de la llista.