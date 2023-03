El Consell Comarcal de l’Anoia i el Clúster de la Pell d’Igualada han portat a Madrid el projecte Ressalt de regeneració de l’aigua i l’han presentat al Ministeri d’Indústria amb l’objectiu d’aconseguir finançament. La delegació de la comarca l’ha format el vicepresident primer de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, Jordi Cuadras; el president del Gremi de Blanquers d’Igualada i de l’Associació Espanyola del Curtit, Xavier Badia; el president del Leather Cluster Barcelona, Bernat Vilarrúbias; i el director del Leather Clúster Barcelona, Jordi Vidal. La reunió de treball ha estat amb el Secretari General Paco Boya, qui ha mostrat l’interès per la idea perquè es tracta d’un projecte pioner i que s’avança a la necessitat d’estalviar aigua i aconseguir la seva regeneració en la línia del que marquen els objectius del Govern d’Espanya pel que fa a l’impuls de l’economia circular a la indústria.

El vicepresident primer del Consell, Jordi Cuadras, afirma que “un cop superada la primera fase de la pandèmia, des del Consell Comarcal vam iniciar un treball per detectar projectes empresarials que les empreses de l’Anoia tinguessin en cartera per aprofitar els fons de la recuperació que es van posar en marxa i aquest és un d’ells. Tenim molt clar que amb la pandèmia no ens podia passar com amb les anteriors crisis que hem viscut, en les quals la comarca va quedar a la cua de la recuperació. Aquesta vegada, volem ser locomotora i per això acompanyem els empresaris del nostre territori allà on faci faltar per ajudar-los i fer que projectes pioners com el de la regeneració de l’aigua puguin ser una realitat”.

Una vegada presentat el projecte al Ministeri d’Indústria, s’han plantejat diferents vies de finançament que el Ministeri, el Consell Comarcal i el Clúster treballaran perquè siguin una realitat. Cal recordar que el Clúster ja ha fet un primer pas i ja ha invertit, amb recursos propis, en la creació d’una planta pilot lligada al projecte i que el finançament que s’ha demanat a Madrid serà per fer tot el projecte final.