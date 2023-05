L'edició de primavera del Rec.0 arrenca aquest dimecres, 10 de maig, i s'allargarà fins dissabte, 13. El barri del Rec d'Igualada es transformarà en un gran circuit urbà de moda, amb 58 velles fàbriques de curtits convertides en pop-up stores de més d’un centenar de marques ben diverses: grans marques de moda, dissenyadors emergents i marques independents i Km0. En els darrers mesos ha quedat demostrat que la societat catalana accepta amb entusiasme les propostes turístiques, lúdiques, i el Rec d'aquest any pots ser una gran oportunitat.

L’eslògan “Vota Rec” d’aquesta edició és una reivindicació del barri igualadí, que segueix aturat en el temps malgrat les nombroses reivindicacions dels col·lectius que demanen un pla urbanístic que el preservi i l’ompli de vida. “Vota Rec” fa una crida a aportar alternatives pel futur del barri del Rec, amb una campanya de personatges divertits i coloristes que conviden a gaudir de quatre dies de bogeria al Rec.0, un festival on es barreja la cultura, la moda, la creativitat, la gastronomia i el patrimoni. Un circuit urbà d’aproximadament un kilòmetre i mig recorre carrers i carrerons amb pop-up stores de moda, xerrades, visites guiades, un mercat d'intercanvi de roba, concerts, sessions de DJ, tallers i markets.

Dissenyadors emergents entre marques consolidades

Com en anteriors edicions, dissenyadors emergents i alternatius conviuran amb grans marques consolidades com Adidas, Levi’s, Textura o Munich, que escullen el Rec.0 per la seva venda presencial d’estocs. També es reedita l’espai dedicat a la moda sostenible i de proximitat, a la primera planta del Museu de la Pell, on s’hi agruparan una trentena de marques sostenibles, de dissenyadors i producció Km0. Després de l’èxit de les dues passades edicions, tornarà el Mercat d’Intercanvi del Rec.0 però en format ampliat de dos dies, divendres i dissabte, i no només dissabte com era habitual.3 Grans marques que conviuen amb el disseny més emergent i alternatiu.

Grans marques com Pepe Jeans, Jordan, Nike, New Balance, Converse o Puma de la mà de AW Lab , es reivindiquen en els espais gens convencionals del Rec que els permeten testejar noves accions de retail amb la presencialitat total en la venda d'estocs. Les marques que participaran a l’edició de primavera són ben diverses. Algunes de les noves incorporacions destacades són GAP, amb roba per adults i també infantil, la pop-up Store de Mount Legend amb La Sportiva i Saucony, la firma catalana de moda infantil Boboli, la marca de cascs i moto Hebo, la roba de muntanya sostenible de Ternua o la surfera Hurley. Complementen l’oferta esportiva i de moda urbana els tubulars de Buff, també Tsunami, les marques urbanes Volcom o American Socks i les marques de moto Fox, Alpinestars, Armure i Shark Helmets de la mà de Motocard.

I com sempre, fins arribar al centenar de marques que seran presents al Rec, a més de les que ja s'han mencionat, hi trobarem les col·leccions de Sita Murt, Castañer, Beatriz Furest, Mi&co, Nice Things, Designers Society, No name, Kaotiko, Brava Fabrics, Pretty Ballerinas, Only & Sons, Aldo Martins, Misako, Sita Nevado, Macson, Bohodot, Samsoe Samsoe, Simorra, Miriam Ponsa, Txell Miras, Josep Abril, Antonio Miro, Boxley, Crocs, Ellesse o Punto Blanco, entre d'altres. I un espai per dissenyadors com Sita Nevado, Ika, Lia Swimwear o Amt.

Moda sostenible

El Rec.0 segueix apostant per les marques de moda sostenibles repartides per tot el circuit com són Thingking Mu, amb un procés de fabricació innovador i compromès, les bosses sostenibles i regeneratives Hemper, el calçat de Mikakus Barcelona, els bolsos de Núria Morera o la marca ètica i sostenible Skunkfunk, entre d’altres. A la primera planta del Museu de la Pell s’hi tornarà a instal·lar l’espai de Marques de Moda Sostenible amb una trentena de marques de producció local, km0, ètiques i responsables amb el medi ambient, com Sublim, Batech, Abikim, Nuuo, Materia Rica, Top Manta o Crush, també l’espai 080 Barcelona Fashion amb els guanyadors del concurs Rec.0 / 080 Barcelona Fashion: Javier Guijarro, Nonibarea, I AM BOLD i At First Sight Studio; i com a novetat aquesta edició, El Festivalet, la fira de disseny i artesania de Barcelona s’incorpora en aquest espai amb propostes molt interessants com Tsenoh, Two Lip, Bottari Seoul, Clara Niubó, Fahrenheit o Floconut, entre d’altres.

A l’espai de Marques de Moda Sostenible també hi haurà una exposició de dissenys creats per estudiants de 8 escoles de disseny de moda de Catalunya com IED, BAU, ESDI, La Gaspar, Escola Garrotxa, EADI Moda, ESDAPC Campus Llotja i LCI Barcelona.

L’espai del Pop-up Day Estrella Damm també mostrarà noves propostes del món de la moda amb nous dissenyadors desconeguts pel públic, ja que algunes són marques sorgides en pandèmia. En aquesta ocasió s'estrenaran propostes com SweetDreams Ibiza o Ehlea.

El Rec per als més petits

La moda infantil tindrà una forta presencia aquesta edició amb marques com Boboli o Canada House. Al pati Petit Rec, un hort al bell mig del circuit, hi haurà la venda d'estocs d’una vintena de marques infantils tan reconegudes com yporqué, Micu Micu, Little Lia, 1+intheFamily, Picnik Barcelona, Elise et Sardine, Petit Oh o Bean's Barcelona. L'espai infantil comptarà amb una pop-up efímera on cada dia hi haurà una marca diferent.

Però serà dissabte al matí el moment ideal per les famílies, amb propostes per als més petits com el taller ‘Planta de la teva rúcula’, al pati del Petit Rec als Horts, o un taller d’estampació infantil al mateix pati a les 12h, entre d’altres.

Taules rodones i xerrades

El dijous 11 de maig a les 18h i també al Somiatruites tindrà lloc una taula rodona sobre la Moda Circular. Hi participaran Mikel Feijoo Elzo, cofundador de Skunkfunk; Bea Castelló Sánchez, antiquària tèxtil i propietària de Pepitas BCN; Sònia Flotats Álvarez, periodista especialitzada en moda i sostenibilitat i directora del magazine So Good So Cute, i Angela Ripoll Ripoll, cofundadora de la botiga de segona mà Circlow. La taula estarà moderada per la periodista especialitzada en moda Maria Almenar Molina i compta amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya i el 080 Barcelona Fashion.

L'endemà, una taula rodona vol tractar sobre el futur del barri del Rec i estarà integrada per joves que estan instal·lats al barri del Rec, que hi treballen o hi viuen: Ismael Miñano Carrero cofundador de Creagia; Judit Balasch del col·lectiu cultural Cal Cuta; Guillem Elvira López, arquitecte i veí del barri del Rec, i Roger Costa Campo, dissenyador gràfic i membre actiu de La MaCa. La taula estarà moderada per la periodista Marina Llansana Rosich, veïna del barri del Rec. Tindrà lloc el divendres 12 de maig a les 18h també al Somiatruites.

El mateix divendres a les 18h a l’Adoberia la Bella hi haurà la xerrada ‘La Pell de Gaudí. Curar i el cuir i guardar la historia’, a càrrec de Sandra Quilez, restauradora i conservadora del mobiliari de pell dissenyat per Antoni Gaudí. I a les 19h es presentarà el llibre ‘Boris’ de l’Olya Dubovik al seu estudi del Horts del Pau, al Petit Rec.

El Rec.0 i Slow Food Comunity s’uneixen per ampliar l’oferta gastronòmica amb filosofia Slow Food

L'associació Slow Food Comunity que agrupa els cuiners Km0 de Catalunya s’ha unit al Rec.0 per potenciar la filosofia Slow Food i augmentar el número de punts de restauració presents al llarg del circuit amb aquesta filosofia. Així doncs s’hi podran degustar tota mena de productes de Km0 i de gran qualitat com ara peix de llotja de Palamós, hamburgueses gurmet amb carn de la Garrotxa o verdures ecològiques.

La cuina al carrer del Rec.0 tornarà a ser diversa i de qualitat amb 40 punts gastronòmics entre food trucks i pop-up restaurants, que estaran repartits pels diferents patis i places del circuit. Més novetats gastro que aterren al Rec són el restaurant La Calma vinguts del Montseny, el food truck The Veggie Point, el Tarambana Bus amb productes de proximitat i els arrossos i peixos d’Entre dos mons.

Com sempre, els diversos punts de restauració oferiran plats i menjars de tot tipus, també cuina vegetariana i vegana, sense gluten i amb productes ecològics. A més de l’oferta culinària dels food trucks, el Rec.0 comptarà amb la barra dels mixers de Fever-Tree, on degustar diferents combinats de la marca i l’espai Celler Pla de Morei, un petit i prestigiós celler de vi ecològic de Capellades (Anoia). Rec.0 torna a comptar amb el suport d'Aigua Sant Aniol, que editarà una etiqueta especial en motiu del Rec.0, i com sempre, el patrocinador oficial del Rec, Estrella Damm, que comptarà amb un pati propi, amb una barra on per cada compra superior a 40€ es regalarà una Estrella Damm.