Dos anys després del malson, l'alzina rebrota. L'incendi del 2021 que va afectar Sant Martí de Tous va deixar milers d'arbres calcinatsl Les flames van afectar 1.700 hectàrees entre la Conca de Barberà i l'Anoia. Entre els espais malmesos, l'incendi va calcinar l'alzina de cal Gol, un arbre monumental i centenari, molt estimat i apreciat per tots els veïns i veïnes del poble. Ara, després de gairebé dos anys, d'aquell tronc pelat i negre, n'han sortit dos brots. Veïns de la zona han tingut cura de regar l'arbre durant aquest temps, esperant veure les noves tiges.

L'alzina de Cal Gol està situada dins l'Espai d'Interès Natural (EIN) de la Serra de Miralles-Queralt i s'hi accedeix pel municipi de Tous. Es tracta d'una de les alzines més velles de la Catalunya Central amb més de 450 anys d'història i un dels arbres més voluminosos de l'Anoia, amb un perímetre de 4,65 metres i, abans de l’incendi, feia una alçada de 12 metres i una amplada de capçada de més de 20 metres. Des de l'any 2000, és un arbre protegit d'interès comarcal i local que forma part del Catàleg d'Arbres Monumentals de Catalunya.

L’interior de l'arbre era buit, fet que va provocar que durant la caiguda del pirocúmulus, un núvol que s'origina a conseqüència de fonts de calor naturals com ara incendis forestals o activitat volcànica, s’encengués per dins i s’acabés cremant i trencant, quedant amb un aspecte molt deteriorat. Un cop passat l'incendi l'Ajuntament es va reunir amb la propietat i amb Forestal Catalana, l'empresa gestora dels arbres monumentals de la Generalitat de Catalunya.

En aquell moment, l'esperança era mínima en què l'alzina pogués rebrotar, però Forestal Catalana va comunicar al consistori que probablement no era del tot morta, perquè tenia unes arrels molt profundes. L'Ajuntament i l'ADF, conjuntament amb voluntariat del poble, van treballar per conservar part de l'alzina centenària. Regant-la, cuidant-la i dedicant-li especial atenció, de seguida, va anar sortint algun brot. Es va assegurar l'espai del voltant amb l'objectiu de poder protegir els brots nous que estaven sortint i ara, finalment, es pot afirmar que l'alzina és viva.

Ara el consistori treballarà per continuar cuidant aquests brots i estudiaran la manera de poder protegir-los. A més, també s'ha instal·lat una nova placa, que substitueix la que va quedar malmesa en l'incendi, on apareix una fotografia de l'estat anterior de l'alzina, tal com la recorden els veïns.

El primer tinent d'alcalde i regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tous, Pau Mir, s'ha mostrat molt content. "Teníem l'esperança que pogués sobreviure i ja ho podem dir amb totes les paraules", ha explicat. Mir ha posat èmfasi en el valor que té l'alzina. "Tous podrà conservar l'arbre que tants i tantes touenques hem passat alguna estona prop d'ella. Pràcticament tothom té alguna anècdota al voltant d'aquest arbre tan estimat i conegut pel poble". El regidor també ha volgut agrair "la gran professionalitat de Forestal Catalana i a la propietat per la seva predisposició i col·laboració en tot moment per poder conservar l'alzina de Can Gol".