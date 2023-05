Ara Montbui ha tornat a guanyar al municipi montbuienc, però aquesta vegada amb majoria absoluta. La formació, encapçalada per l’actual batlle del municipi, Jesús Miguel Juárez, més conegut com a Schummi, ha aconseguit cinc regidories més que en les darreres eleccions, n’ha aconseguit 11 de les 17 que té el consistori de Santa Maragrida de Montbui.

Seguits de la primera força, hi ha el PSC, encapçalat per Sílvia Latorre, qui ha sumat quatre regidories, tot i que han estat menys que l’altre vegada, la qual en va aconseguir sis. Esquerra Republicana, qui tenia una representació mínima, d’una regidoria, s’ha quedat amb el mateix suport i la formació d’esquerres amb l’advocada i diputada del Congrés dels Diputats per ERC, Carolina Telechea, com a cap de llista, es mantindrà al consistori amb tan sols una regidoria.

La resta de vots han anat a parar a Vox. La formació d’extrema dreta, igual que ERC, ha aconseguit una regidoria.

Santa Margarida de Montbui és un dels 34 municipis de Catalaunya que, degut a l’increment d’habitants que hi ha hagut en els darrers anys, tindran més regidors als seus plens a partir del 17 de juny, que és quan prendran possessió els representants electes. A Montbui, creixen de 13 a 17 edils.