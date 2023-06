L’equip de Govern de Piera ha elaborat el nou cartipàs municipal fruit de l'acord de govern entre els socailistes de Sumem Piera (5 regidors) i els representants d'ERC (4). els pròxims quatre anys, el consistori estarà format per cinc regidors i regidores de Sumem per Piera, quatre regidors i regidores d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). A l'oposició quedaran els tres regidors de Junts per Piera, els dos de Som Piera, els dos de VOX i un més del Partit Popular (PP).

Dues de les novetats d’aquest mandat són, per una banda, la incorporació de la figura d’un gerent per donar suport en l’àmbit jurídic de l’ajuntament i facilitar processos que fins ara s’acabaven encallant. De l’altra banda, es creen àrees on s’engloben diferents regidories gestionades per regidors i regidores de Sumem per Piera i Esquerra Republicana, tots barrejats amb l’objectiu d’anar més coordinats en una mateixa direcció i defugir del model de divisií de responsabilitats per partits. La idea és que hi hagi un treball conjunts dels regidors i regidores en cada àrea, pensant en "un sol equip de govern", segons han exposat fonts del nou executiu local.

Per la seva part, "l’equip de govern va manifestar la intenció de basar-se en tres pilars: coordinació, comunicació i transparència", que s'ha de traduir en què l'Ajuntament sigui "una institució oberta i organitzada i sumar esforços perquè Piera sigui un lloc millor on viure".

Cartipàs de l’Ajuntament de Piera

L'alcadessa és Carme González Anjaumà (SUMEM). Neus Núñez Bosch, d'ERC-AM, tindrà la 1ª tinència d’alcaldia i serà cap de l’àrea d’Atenció a les Persones. Portarà directament les regidories de la Gent Gran, Fires i Festes i Joventut.

Iban Pujol Maried (SUMEM) serà el 2n tinent d’alcaldia i cap de l’àrea de Territori. A les seves mans hi haurà la regidoria d'Urbanisme i la de Mobilitat

Seguint una estructura de cremallera entre les dues formacions, la 3a tinècia d'alcaldia és per a Raquel Calsina Galán (ERC-AM), que cap de l’àrea d’Identitat i Cicles de Vida i reegidora de Cultura i Patrimoni, i Imatge i Comunicació.

Gemma Millán Gibert (SUMEM), és la 4ª tinent d’alcaldia i regidora d’Igualtat, de Salut, de Benestar Animal, d’Educació i d’Infància

Àngel Sabaté Solà (ERC-AM), ostenta la 5a tinència d’alcaldia i és regidor de Medi Ambient i Pagesia, d’IPSA, de Licitació i Contractació i de Mercats

Jorge Javier Bernués Jorba (SUMEM) és el Cap de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Seguretat i regidor d’Hisenda, de Seguretat i Civisme i d’Organització Interna

Yolanda Ruiz Castellanos (SUMEM) és la regidora d’Esports i Desenvolupament Econòmic (comerç, empresa i ocupació) i Susana Jornalé Villaroya (ERC-AM) és regidora de Drets Socials i Habitatge i de Nova Ciutadania.

Gestió dels barris i pobles

Una altra novetat en l’organització política és la gestió de la regidoria de Barris i Pobles, que a partir d’ara es descentralitza i cada regidor de l’equip de govern assumirà diverses entitats de població. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que els barris i pobles se sentin més representats, facilitar-ne la comunicació entre ajuntament i entitats i fer que la tasca d’atenció sigui més àgil i directa.

En aquest sentit, s’estableix Carme González com a responsable de les zones de Can Mas, Sant Jordi i la Grua; Iban Pujol com a encarregat de Can Mata, del Castell de la Ventosa B, Vallbonica i de la Venta Can Musarro; Jorge Bernués de Ca N’Aguilera, Can Martí i el Bosc de l’Àliga; Àngel Sabaté de la Fortesa, el Bedorc i Sant Jaume Sesoliveres ; Yolanda Castellanos portarà els afers de Can Claramunt i del Castell de la Ventosa A; Neus Núñez s’encarregarà de Can Bou, Can Bonastre i de Can Creixell; Gemma Millán a càrrec de Can Canals, el Portell i Can Cairot , mentre que Raquel Calsina i Susana Jornalé s’encarregaran dels barris del nucli.

Pel que fa a les associacions de veïns de nova creació, s’incorporaran en aquest repartiment en el moment de la seva constitució, segons han explicat fonts del govern de Piera.