Montse Mases Sala, la nova alcaldessa de Calaf, cobrarà una mica menys de 30.000 euros anuals per una dedicació del 64% de la seva jornada laboral a la presidència del municipi. De fet, caps dels regidors de l'actual govern no tindran una dedicació exclusiva a l'Ajuntament, el que repercuteix en la despesa que ha d'afrontar el municipi. Jordi Biosca Pou, primer tinent d’alcaldia, tindrà una assignació anual de 22.960 euros bruts (amb una jornada del 56,33%), Montse Isern Vivancos, segona tinent d’alcaldia, percebrà 15.050 euros bruts (amb una dedicació del 32%), Roger Rotés Biosca, cobrarà 13.160 euros (amb una dedicació del 29,33% i un sou de regidor) i Laura Soria Grau i Vicenç Sugrañes Creus, també regidors tindran les mateixes condicions que Roger Rotés.

La resta de càrrecs electes, que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, cobraran per assistències a òrgans col·legiats. El preu que es fixa és de 150 euros per als plens extraordinaris i 100 per als ordinaris, 100 euros, també, per a la comissió especial de comptes i 75 per a les juntes de Portaveus i per a els plens extraordinaris.

El govern també ha proposat fer els plens cada dos mesos i no cada mes com fins ara, amb la voluntat que si hi ha temes de caràcter urgent es convoquin plens extraordinaris sempre que calgui.

Junts per Catalunya i Sumem es van abstenir en l’aprovació de les assignacions, però van mostrar els seus dubtes amb relació a "la poca concreció i documentació sobre els percentatges de dedicació dels membres de govern i la manca de mesures de control per garantir les hores compromeses". A més, també van demanar revisar les seves assignacions per assistències i, especialment, les que reben com a grup, ja que no s’havien actualitzat des del 2015 com sí que s’havia fet amb les retribucions dels membres de govern.

Els Plens ordinaris es realitzaran el quart dilluns no festiu a les 19:30h de forma bimensual els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.

Sobre aquesta periodicitat cada dos mesos, Joan Caballol, de Junts per Catalunya, va lamentar la disminució dels plens perquè considera que limitarà la seva tasca de fiscalització. Per la seva part, Sumem va votar-hi a favor, però el seu portaveu, Josep Casulleras, va demanar que no es deixés acumular temes i que en el cas de ser necessari es convoquin els plens extraordinaris que facin falta. Montse Mases, l'alcaldessa, va explicar que s'ha pres aquesta decisió per dos motius: perquè hi ha mesos que quasi no hi ha temes i perquè els processos de fer un ple cada mes tècnicament és feixuc, “encara no has acabat un que ja t'has de posar amb l'altre i és important poder treballar bé i amb temps els projectes que es porten a Ple”. En aquest sentit, però, sí que es va comprometre a facilitar la informació a l'oposició de forma mensual encara que no hi hagi Ple.

D’altra banda, també es va constituir la Comissió Informativa i la Comissió Especial de Comptes, amb 8 vots a favor per part de Junts per Catalunya i Junts i per Calaf i l’abstenció de SUMEM; i es van designar els diferents representants municipals en els organismes i institucions externes amb els vots a favor de Junts per Calaf i SUMEM i l’abstenció de Junts per Catalunya.

La nova estructura i àrees de Govern

L'alcaldessa de Calaf, presideix el govern i assumeix les regidories de Secretaria, Hisenda i Promoció econòmica. El primer tinent d'alcalde, Jordi Biosca Pou, té a càrrec seu Urbanisme, espais públics, habitatge i seguretat ciutadana. Montse Isern Vivancos, segona tinent d'alcaldia, s'ocupa de Serveis socials, sanitat, educació i arxiu; Roger Rotés Biosca és el regidor de Medi ambient, transició energètica, comunicació i informativa; Laura Soria Grau, té a càrrec seu la regidoria d'Esports, i les de turisme, recursos humans i equitat; i Vicenç Sugrañes Creus, és regidor de Cultura, festes, mercat i joventut.