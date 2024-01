Coincidint amb Sant Sebastià, patró del municipi, Òdena va celebrar ahir, diumenge, la Fira de la Baronia. La fira, que ja acumula quatre edicions, és dedicada als castells i la terra de frontera i està organitzada per l’Ajuntament d’Òdena, amb la producció i coordinació de Mapamundi Produccions. A més, en el marc d’aquest esdeveniment, el municipi també va acollir el dinovè Aplec de la Sardana, organitzat per la Colla de Sardanistes d’Òdena amb el suport de l’Ajuntament.

Centenars de visitants van passar el matí al municipi recorrent un mercat històric i medieval d’artesania i gastronomia, però també gaudint d’espectacles medievals de recreació històrica, tradició i patrimoni. Totes les activitats es van concentrar al nucli antic, el Centre Fraternal i Instructiu i al Castell d’Òdena.

En el nucli antic, on s’hi va ubicar el mercat medieval s’hi van interpretar actuacions teatrals a càrrec del joglar Guillem Jover «El senyor d’Òdena en mans del diable» i també s’hi van organitzar activitats infantils, amb jocs medievals gegants i un carrusel infantil. A les 11 del matí es van celebrar les cercaviles tradicionals, amb els Capgrossos d’Òdena, portats per l’Associació de Cultura Popular d’Òdena, els Gegants i capgrossos de Montbui, portats per Xaragall, i els Capgrossos de Maians. Al centre Fraternal i Instructiu es va celebrar l’esmorzar popular a la brasa, enguany, amb noves opcions per a vegans, vegetarians i celíacs.

El Castell d’Òdena, un dels protagonistes d’aquesta festa, va obrir les seves portes amb opcions de fer visites guiades i s’hi van representar actuacions teatrals, també a càrrec del joglar Guillem Jover, al Campament cristià a peu de la torre del castell, «Almansur conquerí el castell de Wutinah», i «Guillem I corsari del Mediterrani». Durant el matí els visitants també van poder visitar el Campament de les Hosts d’Òdena.

L’aplec de la Sardana, que ha estat el primer de l’any, va començar a tres quarts d’onze i les cobles protagonistes van ser els Lluïsos Cobla i la cobla Jovenívola de Sabadell, qui van interpretar diferents temes.