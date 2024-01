El Centre de simulació 4D Health d’Igualada i la Fundació Althaia de Manresa han introduït un programa formatiu en habilitats quirúrgiques adreçat a metges residents que incorpora la tecnologia més avançada de simulació. El projecte, pioner a l’Estat espanyol, és fruit de la col·laboració entre ambdues institucions. El programa, que inclou entrenament i formació en cirurgia mínimament invasiva, s’adreça als MIR (metges que completen la formació pràctica) de cirurgia general i de l’aparell digestiu, ginecologia i obstetrícia i cirurgia ortopèdica i traumatologia (COT).

La formació incorpora l’ús de dos simuladors d’última generació, Winco Pro i VirtaMed LaparoS i ArthroS, que ofereixen una fidelitat molt alta en la pràctica quirúrgica, fet que permet que la corba d’aprenentatge dels futurs especialistes sigui molt ràpida i segura. L’objectiu és que els residents adquireixin unes habilitats tècniques d'acord amb el seu pla formatiu abans d’entrar a quiròfan i participar en casos reals.

El programa formatiu, adaptat a cada any de residència, s’inicia amb una sessió teòrica per tal que els residents coneguin de primera mà el funcionament dels dos simuladors. A partir d’aquí, cada un dels MIR ha de realitzar un mínim de 15 hores de pràctiques amb els simuladors cada any de residència o pràctiques.

En aquesta part pràctica els residents realitzen diferents tècniques en l’àmbit de la cirurgia laparoscòpica i artroscòpia, simulant patologies i complicacions. Com que els simuladors registren l’activitat, es poden fer comparacions, veure l’evolució i estimular l’aprenentatge. Els professionals en formació compten amb l’assessorament online de tècnics del 4DHealth i també l’acompanyament per part dels seus tutors. La formació acaba amb una avaluació final que serveix per conèixer la progressió en cada edició.

La simulació com a model d’aprenentatge en cirurgia

La utilització de simuladors és una nova eina molt efectiva i accessible per tal que els professionals en formació adquireixin les habilitats necessàries en cirurgia mínimament invasiva. La simulació permet al resident la pràctica ininterrompuda de les habilitats quirúrgiques en un entorn segur abans de posar-les en pràctica amb pacients al quiròfan, optimitzant els recursos quirúrgics i maximitzant l’experiència d’entrenament.

Per la seva complexitat, la cirurgia mínimament invasiva requereix moltes hores d’entrenament. S’introdueixen conceptes com la triangulació, la coordinació ull-mà, la percepció de la profunditat, la precisió al guiar la càmera i l’orientació espacial. Adquirir aquestes habilitats amb aparells de simulació quirúrgica permet als cirurgians i residents practicar procediments quirúrgics específics en un entorn de formació molt realista. L’objectiu del seu ús és fomentar corbes d’aprenentatge més curtes i una transferència fluïda d’habilitats al quiròfan.

El simulador quirúrgic permet identificar com un futur especialista realitza un determinat exercici o tècnica, assenyalar què pot estar fent de forma incorrecta, i proporcionar suggeriments i retroalimentació objectiva per millorar i assegurar un resultat més positiu per al pacient.