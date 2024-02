El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat aquest divendres a Calaf les primeres unitats dels nous vehicles urbans dels Bombers de la Generalitat. En concret, es tracta de 21 vehicles de quatre tipologies diferents: 3 Furgons de Salvament (FSV), 6 Bombes Urbanes Lleugeres (BUL), 7 Bombes Urbanes Pesades (BUP) i 5 Bombes Nodrisses (BNP). Es un programa per renovar el 90% de la flota abans del 2028.

Aquesta primera remesa de vehicles forma part d’un paquet de contractes per al subministrament de 77 noves unitats, que aniran arribant al llarg de 2024 i fins al mes d’abril de 2025. La despesa final per a l’adquisició de totes les unitats ha estat de 32.815.484,35 euros.

Al llarg de la presentació, Elena ha destacat que “el país té un privilegi amb el cos de Bombers de la Generalitat i és imprescindible que el dotem dels mitjans que necessita. Per això, hem incrementat un 60% el pressupost d’inversió”, ha assegurat Elena.

El titular d’Interior ha explicat que “estem incrementant els efectius amb convocatòries de 250 i 300 places per apropar-nos a l’objectiu d'assolir els 3.600 bombers funcionaris”. En aquest sentit, Elena ha remarcat la necessitat “d’apostar per més mitjans tècnics i humans en un context en què les coses no són fàcils”. “La sequera interpel·la tothom i des del Govern de la Generalitat treballem coordinadament per abordar aquest moment difícil”, ha assegurat.

Alerta per la sequera

Elena ha tancat la seva intervenció referint-se a la situació de sequera: “avui no estem en una situació d'alt risc en relació amb els incendis, però si les coses continuen així, afrontarem un estiu complicat. Ens estem preparant amb més mitjans i també amb l’extrema professionalitat del cos de Bombers”, ha anunciat.

En total, i quan hagin arribat tots els vehicles, els Bombers de la Generalitat hauran renovat la seva flota amb 13 FSV, 24 BUL, 13 BUP, 15 BNP i 12 autoescales, vuit de les quals ja van ser presentades el passat mes de desembre a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Aquesta renovació dona compliment a un dels objectius del pla estratègic Bombers 2025, que inclou l’ampliació del planter i la renovació de la flota, les infraestructures i les eines del Cos.

Els prototipus de tots els models van ser testats al llarg del segon semestre de 2023. Ara, que ja han arribat les primeres unitats, ha començat la fase de formació al personal, que haurà de familiaritzar-se amb les noves prestacions dels vehicles.

Pel que fa a les autoescales, el passat mes de desembre ja van arribar les primeres unitats de les 12 noves, model M32L AS, que han estat destinades als parcs de l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Girona i Tortosa. La resta, arribaran al llarg d’aquest any 2024, s’enviaran a Lleida, Manresa, Martorell, Tarragona, Terrassa, Reus, Figueres i Sabadell. El paquet va ser subministrat per l’empresa Iveco España, SL per un import de 9.075.000 euros (IVA inclòs).