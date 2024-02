La població de Calaf ha fet la tradicional ballada de la Metradansa aquest dilluns al migdia, a l’Església de Sant Jaume, a la Plaça Gran. S'ha ballat després de la missa solemne, amb motiu de la Festa Major d’hivern, la de Santa Calamanda, que ha tingut lloc aquest cap de setmana al municipi.

La Metradansa, és un ball ancestral religiós que es ballava antigament a Calaf. L’última constància coneguda és que es va dansar de manera regular fins al 1886, tot i que després de la Guerra Civil (1936-39) encara es ballava de manera esporàdica. L’any 2015, la calafina Conxita Solà va aconseguir recuperar la tradició després d’un intent fracassat durant la dècada dels vuitanta. En aquest sentit, Solà va explicar que “no va ser gens fàcil recuperar-la. La vaig haver d’adaptar perquè el poble se l’agafés com a seva. Per això intento que hi participi gent de diferents grups humans, per unir el poble i fer que caminem junts cap a un món millor”. Aquest, ja és el novè any que es fa des que es va recuperar.

“El ball consisteix en uns passos molt senzills”, explica Solà. Es realitzen dues ballades, primer amb els representants de l’Ajuntament i de les entitats del poble i més tard s’hi afegeixen la resta de calafins. “Quan s’acaba la dansa, tothom aixeca les mans i les obre mirant cap amunt, com a mostra d’estar oberts cap a tots els humans”, va afegir Conxita Solà.

Els actes de Festa Major finalitzaran a dos quarts de set de la tarda al Casino de Calaf, amb el ball a càrrec de Joan Vilandeny. També al Casino, a dos quarts d’una del migdia s’ha fet una ballada de sardanes enllaunades, com ja és costum per aquesta festa major.

El tret de sortida es va donar divendres, 2 de febrer, a les 8 del vespre al Casal de Calaf, amb la VII gala de la Nit de l’Esport i la Cultura, on es va homenatjar les persones i les entitats que durant el darrer any han destacat pel seu paper en algun dels dos àmbits.

Dissabte va tenir lloc el concert de The Jirous, una nova banda tribut que repassa els millors èxits dels 2000 fins a l’actualitat. Es va poder escoltar a les 23 h al Casino de Calaf.

Diumenge va començar amb un concert vermut de “Grana i Moscatell”, a les 12 h, al Casal, seguit per una actuació a les 18 h a càrrec del Mag Rovi, al mateix Casal. Mitja hora més tard, a les 18:30 h, Sol de nit, va oferir un espectacle de ball al Casino.