El regidor de Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Miquel Vives, ha anunciat aquest dimecres que govern portarà al ple d’aquest mes una moció per portar la Generalitat davant del Tribunal del Contenciós “perquè solucioni d'una vegada per tots els problemes que tenim amb el servei de la Igualadina [abans Hispano Igualadina, ara Monbus], que venen de molt lluny”. Vives ha explicat que espera “que la resta de grups municipals se sumin a aquesta moció perquè, és un tema prou seriós i ja fa massa temps que dura”. L'oposició ha plantejat la necessitat de tenir una línia de major duresa contra l'empresa Monbus, per la qual cosa no seria d'estranyar que hi hagués un suport majoritari a aquesta proposta.

En aquest sentit, ha recordat que al setembre de l'any passat el govern ja va mostrar la seva indignació per un seguit d'incidències en aquest servei que causaven importants molèsties als ciutadans d'Igualada. Un servei que, ha explicat “no compleix els requisits que nosaltres volem per la nostra ciutat”. Vives ha remarcat que “després de quatre mesos, d’aquestes queixes i després que la Generalitat hagi vist, mitjançant diversos auditors, les mancances d’aquest servei encara no hi ha hagut cap moviment”

Per aquest motiu s’impulsarà aquesta moció al ple perquè el conjunt de forces polítiques validi portar a la Generalitat davant del Tribunal. Els departaments de mobilitat i de serveis jurídics, ja estan recopilant tota la informació perquè aquesta moció, si s'aprova al ple, pugui tirar endavant.

En la compareixença habitual dels dimecres, Vives també ha confirmat que hi havia "un refredament del projecte de la línia de bus que ha d’unir Vilafranca, Vilanova i la Geltrú i Igualada" per part del govern català. El regidor de Mobilitat ha volgut expressar la seva indignació davant d’aquest anunci que encara no ha estat comunicat formalment per part de la Generalitat. Vives ha remarcat que “l'any 2023, la Generalitat ja tenia una partida per posar en marxa aquest autobús i sembla que, segons les notícies que tenim, aquesta línia no es posarà en funcionament, simplement la posen a estudi”. Vives ha finalitzat remarcat que des de l’Ajuntament d’Igualada se seguirà reclamant la creació d’aquesta línia de bus "de vital importància per unir aquestes tres poblacions de la Vegueria del Penedès".