La Rua del Carnaval d’Igualada va tenir 19 comparses participant-hi i un total de 1.390 persones disfressades. La carrossa del Rei Carnestoltes d’aquest any va estar organitzada i muntada per l'AFA de l'Acadèmia Igualada i van llegir el pregó, del qual van ser els autors també, en arribar a la plaça de Cal Font.

El primer premi de la rua d’aquest any va ser per a la comparsa “Picassoltes”, de l’Associació Camp del Rei de Vilanova del Camí. El segon premi, per a la comparsa “Hakuna Matata i sigues MDP” de l’AFA de l’escola Mare del Diví Pastor. I el tercer premi va recaure en la comparsa “Ciber Action”, una comparsa particular provinent de Capellades.

Aquests premis han estat lliurats per la Carme Riera, regidora de Cultura i Salut; Pere Camps, regidor de Relacions Institucionals i Josep M. Carpi, regidor d’Ensenyament. Les comparses que han rebut premis de 500 euros han estat les següents: Picassoltes, de l’Associació Camp del Rei, de Vilanova del Camí; Hakuna Matata i sigues MDP; Ciber Action, comparsa particular de Capellades; La teva llum, de Lokiloké d’Igualada i Amunt de l’AFA Escola Maristes.

Les comparses que han rebut 200 euros de premi han estat: la unión hace la juerga, comparsa particular de Sta. Margarida de Montbui; Valors olímpics, de l’AFA Escola Dolors Martí; Si fa calor posa-t'hi fulles, de l’AFA Ramon Castelltort; Vilanovnis, els impostos no pugen els abduïm nosaltres, del Club de Futbol de Vilanova del Camí; Wally buscant l'ampliació, de l’AFA Pompeu Fabra de Vilanova del Camí; Pinta la vida del color que vulguis, del CDR de Castellolí; Ateneu gira musical, de l’AFA Ateneu Igualadí; els Gegants del Regne Xampinyó, dels Geganters i Grallers de Vilanova del Camí; Ballant un somni, de l’Esbart Dansaire de Vilanova del Camí i Disparatat bosc encantat, de l’AFA Joan Maragall de Vilanova del Camí.

El jurat de les comparses va estar constituït per: Mariona Camèlia, Marc Lumbreras, Joan Llorach, Maria Morales, Olga Solà i Albert Compte, que va actuar de secretari. L’acte va ser presentat a la plaça de Cal Font per Yannick Ramis.

Diumenge, Carnaval Infantil a la plaça de l’Ajuntament

L’endemà diumenge, a les12 h, la plaça de l’Ajuntament va ser l’escenari del Carnaval Infantil amb un espectacle d’animació pels més petits amb Carles Cuberes que porta per títol: “Cassoles, Olles i Cançons”.