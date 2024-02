El Departament de Salut de la Generalitat instal·larà temporalment uns vinils a prop de 90 punts de Catalunya, a gairebé totes les ciutats caps de comarca, en una acció de carrer per prevenir el suïcidi, especialment en homes de més de 50 anys. L’acció forma part de la campanya "No el deixis caure en el pou del suïcidi" que el departament va posar en marxa el desembre passat.

El conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, ha presentat avui a la plaça Universitat de Barcelona un d’aquests vinils que mostra la mateixa imatge de la campanya: un punt negre que simbolitza allà on es poden trobar les persones amb ideació suïcida. Amb aquesta instal·lació, Salut vol posar èmfasi en la detecció de senyals d’alerta i en la prevenció per part de l’entorn de les conductes que atempten contra la pròpia vida i, també en demanar ajuda, si cal, trucant al telèfon 061/Salut Respon.

En aquest sentit, el conseller ha subratllat que “aquesta campanya incideix en l’entorn de les persones que tenen conducta d’ideació suïcida. Demanem a l’entorn que estengui la mà a les persones que estan en aquesta situació i, aquest estendre la mà és trucar al 061".

Els vinils, de 260 cm de diàmetre, estaran presents en diferents ciutats del país durant un mes, tret d’algun punt que hi serà durant uns 15 dies. En el cas de la Catalunya central, n'hi haurà a Manresa, Solsona, Berga, Moià, Prats de Lluçanès, Vic i Manlleu. A Igualada, de la regió Penedès, també s'hi instal·laran, i igualment es farà, entre d'altres, a Puigcerdà, Bellver de Cerdanya, Oliana i la Seu d'Urgell, a la regió de l'Alt Pirineu i Aran. Amb aquestes instal·lacions, es vol conscienciar els familiars i l’entorn, d’homes, especialment, de més de 50 anys, perquè no banalitzin situacions de risc, i acompanyin i ajudin la persona susceptible de desenvolupar una conducta suïcida. I és que detectar idees suïcides abans que es produeixi un intent és cabdal per poder prevenir pèrdues evitables. A la zona del Baix Llobregat, el Baix Llobregat Nord, tot i que no és una comarca reconeguda, no té participació a la campanya de cap de les poblacions de més de 20.000 habitants, Martorell, Olesa i Esparreguera.

A Catalunya, els episodis d’ideació suïcida han crescut un 16% en majors de 18 anys durant el 2023 respecte el 2022, segons les dades provisionals del Codi Risc Suïcidi. Aquestes dades representen la tendència creixent d’atenció a la ideació suïcida en els darrers anys, situant-la prop del 50% dels casos atesos el 2023. Una major detecció i atenció en episodis d’ideació suïcida possibilita una intervenció precoç, i més efectiva, per part dels professionals de salut.

Amb dades provisionals, s’han identificat 1.904 episodis l’any 2023 en homes d’entre 26 i 64 anys, considerant ideacions i temptatives ateses en el marc del Codi Risc Suïcidi. Aquesta actuació representa una taxa crua de 116 episodis per cada 100.000 habitants. És un 10% més, respecte l’any anterior. Aquest grup poblacional representa un 9% del total d’episodis registrats al Codi Risc Suïcidi. Pel que fa a les taxes de mortalitat per suïcidi, aquestes han oscil·lat entre 7.9 i 9.2 del 2011 al 2022 inclòs.

Amb les dades de 2022 publicades per l’Instituto Nacional de Estadística, l’any 2022 s’han notificat 614 defuncions per suïcidi i autolesió en població resident a Catalunya, el que suposa una taxa estandarditzada de 9,2 persones per cada 100.000 habitants. L’any 2022 es va produir un increment 5% de la taxa estandarditzada per 100.000 habitants.

Més de 21.000 consultes al 061 en relació al suïcidi

D’altra banda, el 20 de juny de 2022 el Departament de Salut va posar en marxa la Taula de Prevenció del Suïcidi a través del telèfon 061/Salut Respon, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Des d’aleshores i fins el desembre de 2023, ha rebut un total de 21.392 consultes. La franja d’edat que més ha utilitzar aquest servei són persones d’entre 41 i 65 anys, seguides de les de 26 a 40 anys, i les de 18 a 25 anys.

Els professionals especialistes de psiquiatria, psicologia i infermeria d’aquesta Taula han activat el recurs de l’ambulància i d’altres cossos d’emergències quan ha estat necessari per risc imminent de suïcidi i, en d’altres casos, s’ha facilitat la continuïtat assistencial amb la vinculació a la xarxa de salut.