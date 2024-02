L'Ajuntament de Jorba ha signat recentment un conveni amb Aigua Ter-Llobregat (ATL) per poder portar aigua d'aquesta reserva que gestiona la que li arriba del pantà de la Llosa del Cavall i la que es distribueix des de la planta d'Abrera. I a Rubió s'han iniciat les obres per fer la canalització d'aquest mateix recurs. Molts municipis, davant la sequera, estan accelerant projectes de portada d'aigua que tenien previstos o parlats, però que tenien una data prevista d'execució, com és el cas de Jorba i Rubió. Són dos dels darrers moviments que es fan a set municipis de l'Anoia que s'incorporan a aquesta xarxa: Copons, Sant Martí Sesgueioles, Prats de Rei, Sant Pere Sallavinera, Veciana, Calonge de Segarra, Rubió i Jorba. Els projectes es duen a terme entre el 2024 i el 2025. I el pressupost conjunt supera els 7,5 milions d'euros.

A Rubió, la maquinària ja s'obre camí per connectar la xarxa d'abastament d'aigua del municipi amb l'embassament de la Llosa del Cavall. L'objectiu és finalitzar la connexió des de la canonada provinent del dipòsit d'aigua de La Molsosa, fins al dipòsit municipal de Rubió. L'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya és la que ha realitzat l'encàrrec i la direcció dels treballs de construcció i l'empresa Constructora de Calaf és l'empresa que està duent a terme la intervenció. Rubió confia que amb aquesta connexió pugui disposar d'una garantia d'aigua, com explica una nota del mateix ajuntament, que el municipi pugui tenir aigua "fiable i de qualitat". Per la seva part, Jorba, fins ara bevia l’aigua d’Aigües d’Artés, provinent de l’aqüífer de Carme-Capellades, "un sistema que s’ha mostrat des de fa temps insuficient per tal d’atendre les necessitats creixents del municipi, situació que s’ha vist agreujada en l’escenari actual de sequera", segons expliquen fonts municipals. La proposta que Jorba rebés aigua de l'ATL és del març de 2022. quan ho va aprovar el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Per tirar endavant aquesta connexió caldrà executar una conducció que connectarà el municipi de Jorba a l’artèria principal que prové del Cardener i s’alimenta de l’embassament de la Llosa del Cavall, un projecte que està recollit en el Pla d’Inversions i Renovacions 2022-2027 aprovat pel Consell de la Xarxa de l’ACA i forma part del programa de mesures de la planificació hidrològica de les conques internes de Catalunya. El pressupost d’execució material segons el projecte és de 1.032.482,00 euros, amb IVA exclòs, i el temps estimat d’execució és de quatre mesos i mig. A aquest cost cal afegir-hi la despesa relativa a les assistències necessàries, que s’estimen en 51.050,00 euros, IVA exclòs, així com el cost d’obtenció dels terrenys, drets de pas i permisos o autoritzacions. Pel que fa al finançament, segons l'acord de l'ACA, l'ATL destina la quota de connexió sufragada pel municipi a l’execució del ramal de connexió i l'ACA aportarà la part restant de la inversió necessària.