El cap de l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras (Igualada Som-hi), ha denunciat que el govern de Junts ha eliminat el bus urbà que donava servei al barri de Fàtima els diumenges. Acompanyat de diferents veïns i veïnes i del regidor Anselm Pasquina, Cuadras ha demanat una “rectificació immediata” i que es torni a prestar el servei d’autobús en aquest barri de la ciutat els diumenges.

Fins ara, els diumenges l’autobús es desviava de l’avinguda Gaudí i pujava fins a la rotonda de la Ronda de Fàtima, a l’inici del Parc de Valldaura, on tenia la parada que donava servei a tot el barri aquest dia de la setmana, cosa que s’ha eliminat i el bus passa de llarg sense accedir en aquest punt i, per tant, ha deixat d’arribar al barri.

Jordi Cuadras afirma que “és un despropòsit que l’Ajuntament deixi sense autobús el barri de Fàtima els diumenges. És una necessitat per molts veïns i veïns, sobretot gent gran, que utilitzen l’autobús per anar a veure familiars que viuen en altres zones de la ciutat, per anar al ball del Casal de Passeig, al teatre o al cinema a l’Ateneu, als bars i restaurants del centre o d’altres zones de la ciutat i també per veure familiars a l’Hospital si els tenen ingressats”.

El cap de l’oposició afegeix que “reclamem al govern de Junts que rectifiqui i torni a posar en funcionament el servei i que el bus urbà torni a arribar al barri els diumenges a la tarda. Es incomprensible que es deixi aquest barri de la nostra ciutat aïllat i sense transport públic els diumenges i, per tant, pateixi una posició de desigualtat respecte dels altres barris d’Igualada”.

El grup socialista considera que “l’autobús ha de ser una garantia absoluta als barris que es troben més allunyats de la resta de zones d’Igualada com és Fàtima. I aquí veiem com el criteri ha estat a la inversa: s’elimina l’autobús en un dels barris que més es necessita pels desplaçaments dels seus veïns i veïnes”. Igualada Som-hi exigeix explicacions al govern de Junts i que reverteixi aquesta situació: “És un precedent inadmissible i un pas enrere en el servei del bus urbà que no ens podem permetre”.